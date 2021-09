Zweithöchste Corona-Inzidenz in Brandenburg: Angespannte Lage in Potsdam

Potsdam

Seit fünf Monaten wurden nicht mehr so viele Corona-Neuinfektionen in Potsdam gemeldet wie an diesem Mittwoch: 32 neue Fälle an einem Tag. Zuletzt hatte es zum Höhepunkt der kurzen dritten welle solche Zahlen in der Landeshauptstadt gegeben. Binnen einer Woche haben sich nach MAZ-Berechnungen 108 Potsdamer angesteckt, die Inzidenz wird vom Robert Koch-Institut (RKI) mit 55,5 angegeben.

Nur Cottbus hat höhere Zahlen

Damit steht Potsdam auch landesweit derzeit schlecht da. Auf ganz Brandenburg gerechnet beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz, die anzeigt, wie viele von 100.000 Bürgern sich binnen einer Woche nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert haben, bei 34,5. Nur die Stadt Cottbus hat eine höhere Inzidenz als Potsdam, in der Lausitz-Metropole liegt der Wert bei 61,8.

Der genauere Blick auf die Zahlen zeigt, dass sich weiterhin vor allem Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter infizieren. Die Daten des Robert Koch-Instituts weisen 30 Fälle bei den fünf- bis 14-Jährigen in den letzten sieben Tagen auf, die Inzidenz liegt dort bei knapp 170 – auch in dieser Statistik steht landesweit nur Cottbus mit einer Inzidenz unter den Kindern und Jugendlichen von 237 noch schlechter da.

Stadtverwaltung spricht von 75 Fällen

Die Stadtverwaltung Potsdam selbst zählt mit Stand Dienstag sogar noch mehr Fälle bei Schul- und Kitakindern. „Aktuell verzeichnen wir 75 Kinder und Jugendliche sowie 15 Mitarbeitende in Kitas und Schulen in Potsdam als coronavirus-infiziert. Betroffen sind 19 von 252 Kitas, Schulen und sonstigen Einrichtungen der Kinderbetreuung“, teilt ein Stadtsprecher mit. Zehn Kita-Kinder sind demnach betroffen, 33 Kinder an Grundschulen, 19 Oberschüler sowie zwei Schüler an Potsdamer Gymnasien, die restlichen Fälle verteilen sich auf „weitere Einrichtungen“, heißt es.

Die Diskrepanz zu den RKI-Zahlen ist augenscheinlich, möglicherweise ist sie durch verzögerte Berechnungen im Institut zu erklären. Dann läge die Inzidenz in den genannten Altersgruppen tatsächlich noch viel höher. Die Stadt Potsdam weist allerdings auch darauf hin, dass die genannten Fälle zumindest teilweise Kinder und Jugendliche betreffen könnten, die zwar in Potsdam in die Schule oder Kita gehen, aber nicht in der Stadt leben und deshalb auch für die Inzidenz nicht mitgezählt werden.

Hospitalisierungsinzidenz bleibt unklar

Bei den 15- bis 34-Jährigen Potsdamern zählt das Robert Koch-Institut derzeit 24 Fälle (Inzidenz: 53,8), bei den 35- bis 59-Jährigen 31 Infektionen (Inzidenz: 49,5), acht Potsdamer zwischen 60 und 79 (Inzidenz: 23,5) sowie vier hochbetagte Potsdamer über 80 Jahren (Inzidenz: 34) sind ebenfalls infiziert.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Potsdamer Kliniken werden parallel wieder mehr Covid 19-Patienten behandelt, erst am Mittwoch korrigierte das Gesundheitsamt entsprechende Meldungen. 13 Patienten müssen stationär behandelt werden, sechs davon intensivmedizinisch. Zugleich wird die neue Hospitalisierungsinzidenz, die eigentlich eine wichtige Rolle bei Verschärfungen oder Erleichterungen der Pandemie-Maßnahmen spielen soll, nicht angegeben.

Von Saskia Kirf