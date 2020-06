Nauener Vorstadt

„Zwischen Gartenlaube und Russenmagazin“ ist der Titel einer kleinen Ausstellung über den Alltag am Potsdamer Pfingstberg zwischen 1945 und 1994, die seit Dienstag in einem Nebenraum des Pfingstberg-Belvederes zu sehen ist.

Anlässlich des 75. Jahrestages der Potsdamer Konferenz der Weltkriegs-Siegermächte im nahen Schloss Cecilienhof wird hier parallel zur Jubiläumsausstellung der Schlösserstiftung zur „Neuordnung der Welt“ vom Leben unter sowjetischer Besatzung, von einem halben Jahrhundert deutsch-sowjetischer Nachbarschaft erzählt.

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war das Stadtquartier zwischen dem Neuen Garten und dem Bornstedter Feld eine gehobene Wohngegend mit Villen und Parkanlagen, gekrönt von dem unter Friedrich Wilhelm IV. errichteten Belvedere.

Mit dem Einzug der Sowjetarmee verschwand ein 16 Hektar großes Viertel am Fuße des Pfingstbergs als „Militärstädtchen Nr. 7“, im Volksmund KGB-Viertel genannt, bis 1994 hinter Mauern, Schlagbäumen und Stacheldraht.

Die Potsdamer Agentur „Die Kreativköpfe“ wählte für ihr gemeinsam mit dem Pfingstberg e.V. entwickeltes Ausstellungsprojekt drei Zeitabschnitte und darüber gelegt drei Erzähl- und Erklär-Ebenen.

Wichtige Orientierungshilfe auch für Ortskundige sind Landkarten mit sehr umfangreich recherchierten Legenden.

So erfährt man, dass es am Nordhang des Pfingstbergs drei Gartenkolonien gibt: Den 1923 gegründeten Pfingstberg e.V. als mit 240 Parzellen und 95.000 Quadratmetern größte Potsdamer Gartensparte, den 1935 mit Mustergarten und normierten Lauben errichteten Verein „Berg auf“ und die 1982 gegründete Sparte „Am Grund“.

Zum Alltag gehörte jeweils ein Vereinshaus als Zentrum des sozialen Lebens der Kleingärtner, überschüssige Erträge konnten bis zum Mauerfall in der Konsum-Annahmestelle in der Bertinistraße abgegeben werden.

Nächster Anstrich in der Kartenlegende ist die Große Weinmeisterstraße, von 1945 bis 1994 als „Uliza Zetralnaja“ die Hauptstraße des Militärstädtchens und unter anderem Sitz der Deutschlandzentrale der Militärspionageabwehr des sowjetischen Geheimdienstes.

Zur Topographie kommt die Kulturgeschichte. Zu jedem der drei Zeitabschnitte gibt es unter dem Titel „Von Bückware bis Westpaket“ ein „kleines Glossar des Alltags am Pfingstberg“, das sich zu großen Teilen auch auf die übrige DDR übertagen ließe.

Erklärt werden im ersten Zeitabschnitt 1946 bis 1960 Begriffe wie „Flüchtlinge“ (bis 1948 kamen 4,3 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge in die Sowjetische Besatzungszone), „Militarismus“ (Kriegsspielzeug, Wehrkundeunterricht und Friedens-Rhetorik), „Währung“ (von der Reichsmark bis zur 1968 eingeführten Mark der DDR) und „Schrebergärten“ (von der Gründungswelle im 19. Jahrhundert bis zum privaten Refugium in den 1980ern).

Zum Zeitabschnitt 1961 bis 1980 erfährt man unter anderem, dass „noch begehrter als eine Dreiraumwohnung oder eine Schrankwand“ in der DDR bis 1989 ein privater Telefonanschluss gewesen sei. „Trockenfisch“ als beliebtes Lebensmittel der russischen Nachbarn sei bei den Deutschen „eher auf Abneigung“ gestoßen, während Angel nun Eisfischen bei Russen und deutschen gleichermaßen beliebt war.

Kontakte zwischen Deutschen und Russen seien selten gewesen, „Freundschaften existierten kaum“, obwohl sie in der Nauener Vorstadt dicht beieinander lebten. Kontaktverbote waren ein Grund. Zudem sei das „Verhältnis zu den Soldaten vorbelastet“ gewesen.

Hinzu kamen Misstrauen und Vorurteile gegen russische Zivilisten, nicht zuletzt Sprachbarrieren: „Trotzdem traf man aufeinander –bei offiziellen Feiern, beim Einkaufen, in der Straßenbahn oder auf dem Spielplatz, in der Gaststätte.“

Geschichten des Aufeinandertreffens gibt es geballt in der dritten Erzählebene. 13 Zeitzeugen hatten sich nach einem Aufruf Ende 2018 bei den Kuratorinnen gemeldet. Ihre sehr persönlichen Erinnerungen sind in der Ausstellung abrufbar in drei Medienstationen. Dabei sind nicht nur ihre Berichte bemerkenswert, sondern ebenso die skizzenhaft beigefügten Lebensläufe.

So bei Franz Baake, Jahrgang 1931, der bis 1951 am Pfingstberg lebte und dann nach West-Berlin wechselte, wo er es zum erfolgreichen Autor und Filmregisseur brachte. Für seinen Film „Test the West: Berlin“ erhielt er den „Silbernen Bären“ der Berlinale 1962, seine „Schlacht um Berlin“ wurde 1974 für den Oscar nominiert.

Baake erzählt unter anderem von einem Sowjet-Offizier, der seiner Mutter den Kühlschrank für eineinhalb Pfund Butter abhandeln wollte – basierend auf einem Kühlschrank-Katalogpreis von Siemens (450 Mark) und dem Schwarzmarktpreis für Butter (300 Mark das Pfund).

Mario Kade, Jahrgang 1970, ist in der Höhenstraße am nordwestlichen Fuß des Pfingstberges aufgewachsen, die Gegenwart sowjetischer Soldaten war in seiner Kindheit Normalität, die Nauener Vorstadt „voller abenteuerlicher Spielplätze“: herausragend die sowjetische Schweinemastanlage, wo die Jungs mit Luftgewehren auf Ratten schossen.

Kade, als Inhaber des Restarants „Am Pfingstberg“ seinem Heimatkiez treu geblieben, erzählt unter anderem vom Intershop mit dem Duft, den es heute gar nicht mehr gibt, und vom Russenmagazin, dem auch Deutschen offen stehenden Geschäft für sowjetische Militärangehörige, in dem es Dinge gab, die man im DDR-Einzelhandel meist vergeblich suchte: Eberswalder Würstchen zum Beispiel oder Radeberger.

Und dann war da noch das Phänomen der Milch, die am Samstag mit dem Vermerk „für Montag“ im Laden stand. Schlussfolgerung des Jungen Mario: „Der Sowjet bekam die Montagsmilch schon am Sonnabend.“

Die Ausstellung „Zwischen Gartenlaube und Russenmagazin“, die eingebettet ist in weitere Projekte zur Zeitgeschichte wie den Stelenpfad am Jungfernsee und den Geschichtspfad im früheren KGB-Viertel, ist als neuer Teil der Dauerausstellung zur Geschichte des Belvederes konzipiert, geöffnet bis Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr. Voraussichtlich im Herbst soll es eine Publikation dazu geben, sagt Andrea Lüttkewitz vom Pfingstberg-Förderverein.

Info Kuratorinnenführungen sind am 12. Juli, am 23. August und am 4. Oktober immer um 14 Uhr. Ein moderiertes Zeitzeugengespräch in der Gartenanlage des Belvederes gibt es am 29. August um 14 Uhr. Anmeldungen und weitere Informationen telefonisch unter 0331/200.57.930 oder online über www.pfingstberg.de

Von Volker Oelschläger