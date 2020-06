Potsdam

Die Jahreskarten der Stadtwerke für das Potsdamer Schwimmbad „Blu“ und die Strandbäder am Templiner See und am Park Babelsberg können bis auf weiteres nicht genutzt werden. Nachdem das Schwimmbad am Brauhausberg am Wochenende wieder geöffnet hat, beschwerte sich eine Kundin bei der MAZ. Sie konnte einerseits nicht ihre Jahreskarte nutzen – und vor Ort auch kein Ersatzticket lösen.

Jahreskarten bleiben bis zur Aufhebung der Einschränkung länger gültig

Die Stadtwerke erklärten am Montag auf Nachfrage der MAZ: „Besitzer einer Jahreskarte können diese im Moment nicht nutzen und müssen sich ein elektronisches Ticket kaufen. Die derzeit nicht nutzbaren Jahreskarten werden aber um den Zeitraum des durch Corona bedingten Ausfalles verlängert, die Gäste haben somit keine finanziellen Nachteile.“

Seit Samstag ist das Schwimmbad „Blu“ wieder geöffnet. Quelle: Rainer Schüler

Der Grund dafür ist die Beschränkung der Menschen, die sich gleichzeitig in den Bädern aufhalten dürfen. Das Hygienekonzept des „Blu“ sieht vor, dass sich höchsten 267 Menschen im Sportbad und jeweils bis zu 120 Menschen im Familienbad und in der Sauna gleichzeitig aufhalten dürfen. Kunden müssen deshalb zwingend online ein bestimmtes Zeitfenster im Webshop der Bäder unter www.blp-potsdam.de buchen.

Offline-Verkauf der Tickets ab Dienstag an zwei Orten in Potsdam

„Für Programmierung und Installation hatten wir äußerst wenig Vorlauf. Leider ist es deshalb technisch im Moment nicht möglich, Jahreskarten innerhalb der Kontingente digital abzubilden“, erklärt Sprecher Stefan Klotz. Die Kassensysteme vor Ort sind mit dem Webshop auch nicht verbunden, sodass – und die Zahl der Käufer eines Tickets für ein bestimmtes Zeitfenster kann deshalb nicht miteinander abgeglichen werden. Damit auch Menschen ohne Internetzugang Online-Tickets kaufen und die Bäder nutzen können, haben die Stadtwerke nun zwei „Offline-Vorverkaufsmöglichkeiten“ geschaffen.

Ab Dienstag können die Online-Tickets im Tourismusbereich der Mobiagentur im Hauptbahnhof und in der Touristeninformation in der Humboldtstraße am Alten Markt gekauft werden. Dort können Käufer mit EC- und Kreditkarte, sowie in bar bezahlen.

