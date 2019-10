Babelsberg

Die 72-jährige Fahrerin ist Freitagabend offenbar beim Abbiegen in der Plantagenstraße, Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße in Babelsberg mit ihrem Dacia ins Gleisbett der Straßenbahn geraten. Der Wagen aus Frankfurt am Main blieb dort nach einigen Metern stecken. Gegen 22.25 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Straßenbahnverkehr in Potsdam beeinträchtigt

Der Vorfall führte zu einer Beeinträchtigung des Straßenbahnverkehrs in Potsdam. Mehrere Straßenbahnen auf der Linie mussten warten bis nach etwa einer halben Stunde ein Abschleppwagen das Fahrzeug aus den Gleisbett befreien konnte.

Zur Galerie Etwa eine halbe Stunde lang steckte der Wagen aus Frankfurt am Main in den Gleisen der Straßenbahnlinie in Babelsberg –und legte den Verkehr auf der Linie lahm.

Die Polizei will die Hintergründe prüfen und nahm eine Anzeige auf. An dem Wagen entstand nur ein geringer Sachschaden. Auf welche Höhe sich der Schaden durch die Ausfälle der Straßenbahnen beläuft und ob die Fahrerin dafür aufkommen muss, war am Sonnabend noch unklar.

