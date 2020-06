Babelsberg

Nach Wochen der Anpassungen zur Versorgung von Corona-Patienten in den Christlichen Kliniken Potsdam kann sich die Oberlinklinik wieder orthopädischen Operationen widmen. Von Normalbetrieb könne allerdings noch nicht die Rede sein, teilte die Klinikspitze am Freitag mit. Über zwei Monate habe man teils lange geplante Operationen absagen müssen, um mit medizinischen Geräten und Fachpersonal in der Verbundklinik St.-Josefs-Krankenhaus auszuhelfen und das eigene Behandlungsspektrum auf unfallchirurgische Eingriffe erweitert.

OP-Termine nach Dringlichkeit

Behutsam und unter Berücksichtigung aller Corona-bedingten Regeln fahre die orthopädische Fachklinik den elektiven Betrieb langsam hoch. Abgesagte Operationen können neu terminiert werden. Entschieden werde nach medizinischer Dringlichkeit.

Von Donnerstag zu Freitag hat sich nach Angaben der Stadt kein Potsdamer mit dem Coronavirus infiziert. Außerdem liegt kein Patient auf den Intensivstationen der Potsdamer Kliniken.

