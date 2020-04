Teltower Vorstadt

Die in den vergangenen Wochen durchgeführten Reinigungsarbeiten in der Kaltwasser-Hausinstallation des „Blu“ sind abgeschlossen. Die Maßnahme wurde – wie berichtet – nötig, weil im Oktober 2019 in der Kaltwasser-Hausinstallation des „Blu“ eine erhöhte Belastung mit Legionellen festgestellt worden war.

Auf Grund der allgemeinen, durch Covid-19 bedingten Schließung von Bädern ab 13. März konnten die Desinfektionsmaßnahmen im „Blu“ tagsüber stattfinden. Im Ergebnis haben sich die Wasserwerte deutlich verbessert, lediglich an einzelnen Entnahmestellen wurden noch Befunde nachgewiesen. Aktuell laufen Nacharbeiten, um auch diese Befundlage abzustellen. Das Gesundheitsamt war stets eingebunden.

Von MAZonline