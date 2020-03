Grenze dicht – diese Polen bleiben in Potsdam

Potsdam/Stahnsdorf

„Die Straßen von Potsdam waren in den letzten Tagen überraschend voll. Ich frage mich, ob die Menschen den Ernst der Lage noch nicht begriffen haben“, sagt Kamila Psiuk. Die 32-Jährige stammt aus Polen und lebt seit zwei Jahren in Potsdam in einem international tätigen Modevertrieb Grey Labelz.

Daheim zu bleiben gehört zur sozialen Verantwortung

Ihr Heimatland hat vergangenen Freitag nicht nur die Grenzen geschlossen. „Auch die Schulen, Museen und Geschäfte wurden wirklich schnell geschlossen und es gehört zur sozialen Verantwortung jetzt daheim zu bleiben und diesen Regeln zu folgen. Man sollte jetzt nicht in Panik verfallen“, sagt sie.

Psiuk ist nicht die einzige Polin in der Firma. Auch Martyna Piechowska und Katarzyna Łos arbeiten dort, stammen aus Polen und leben schon viele Jahre in Potsdam. Die drei fühlen sich sicher hier und wollen während der Corona-Krise auch nicht in ihre Heimat zurückkehren. „Wir kriegen viel Unterstützung und Zuspruch von unseren Kollegen und wir wissen auch, dass das deutsche Gesundheitssystem auf einem hohen Niveau ist“, sagt Psiuk.

Kamila Psiuk arbeitet für das Potsdamer Modeunternehmen Grey Labelz. Quelle: privat

Denn das ist ihnen klar: Die polnische Reaktion war auch deshalb so schnell, weil das in Polen nicht der Fall ist und man es sich gegenüber der Bevölkerung nicht leisten konnte, noch länger zu warten. Wichtig für die Entscheidung, in Potsdam zu bleiben, ist für sie auch die moderne Technologie. „Wir können uns per Video mit unseren Familien unterhalten und in Kontakt bleiben.

Stahnsdorfer sieht Probleme in seinem Betrieb durch Grenzschließung

Der Stahnsdorfer Marcin Usarek stammt ebenfalls aus Polen. Er arbeitet als Lackierer in einer Autowerkstatt in Berlin-Lankwitz. „Wir sind sieben Mitarbeiter, davon vier Polen. Zwei davon bleiben jetzt in der Heimat“, sagt Usarek.

Einer davon pendelte bislang täglich 170 Kilometer weit von Swiebodzin bis an seinen Arbeitsplatz. „Unser Chef hat im zwar eine Bescheinigung ausgestellt, dass er hier arbeitet und deshalb Polen trotz Grenzschließung wieder verlassen dürfte, aber an der Grenze gibt es nun wieder stundenlange Staus“, sagt Usarek. Den Kollegen blieb keine Wahl, als bis auf weiteres in ihrer Heimat zu bleiben.

Usarek selbst wohnt mit Frau und zwei Kindern in Stahnsdorf, Angst hat er noch nicht. Seine Eltern leben in einem Dorf, das 400 Kilometer weit entfernt liegt. „Die können sich gut versorgen, dort gibt es auch nur wenige Menschen. Ich bleibe deshalb hier, denn wir kriegen sonst Probleme, den Betrieb aufrecht zu erhalten“, erzählt er.

Von Peter Degener