Die Krise im Klinikum Ernst von Bergmann weitet sich aus. Nach MAZ-Informationen hat der RKI-Bericht derart große Verfehlungen im Klinikum offengelegt, dass die Ermittlungen nun auch auf die Geschäftsführer Steffen Grebner und Dorothea Fischer, ausgeweitet werden. Gegen sie soll ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Bislang sollte nur gegen Ärzte des Klinikums ermittelt werden

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) bestätigte dies am Nachmittag bei einer Pressekonferenz im Rathaus. Er ziehe „seinen Hut vor der Arbeit der Ärzte im Klinikum“ und sei dankbar dafür, betonte er. Zugleich gebe es aber die Frage, wie es zu dem Ausbruchsgeschehen in der Klinik kommen konnte. Man müsse fragen, ob es zu Fehleinschätzungen gekommen sei, so Schubert sichtlich emotional. „Ich weiß, dass die Mitarbeiter, die Ärzte, die Pfleger, den schwersten Job überhaupt machen müssen und sie müssen trotzdem lesen, dass sie in einer Todesklinik arbeiten“, sagte Schubert mit Blick auf eine Berichterstattung der Bild-Zeitung in der vergangenen Woche. Es gibt objektive Verfahren, die wir anwenden können und Behörden.

Es sei davon auszugehen, dass Verletzungen der ärztlichen Meldepflicht vorliegen könnten. deswegen sei vom Gesundheitsamt ein Ordnunsgwidrigkeitsverfahren gegen drei Ärzte eingeleitet worden. Die betroffenen Ärzte hatten am Montag bereits die Gelegenheit zu einer Stellungnahme. Am selben Tag ging der RKI-Bericht in der Stadtverwaltung ein. „Dadurch ergibt sich eine erweiterte Sachlage“, sagte Schubert über den RKI-Bericht. „Es könnte ein Organisationsverschulden vorliegen.“ Deshalb wurde das Verfahren erweitert, auch gegen die leitenden Ärzte Dorothea Fischer und Steffen Grebner wird nun ermittelt. Die Klärung obliege der Staatsanwaltschaft, so Schubert. Es gelte, so betonte er, die Unschuldsvermutung.

Die Experten des Robert-Koch-Instituts waren mit den leitenden Ärzten im Klinikum gewesen. nun hat das Gesundheitsamt Maßnahmen erlassen, die den Ausbruch aufklären sollen, so sollen etwa alle Verlegungen aus der Geriatrie überprüft werden. Strukturen und Prozesse sollen klar definiert werden, um weitere Infektionen zu vermeiden. Die Hämatologie. Onkologie, kinder- und Geburtsklinik bekommen ein eigenes, besonderes Management, weil man auf diese Stationen keinesfalls verzichten könne.

Nun gehe es darum, möglichst zügig eine beherrschbare Lage und eine beherrschbare Dokumentation zu erreichen. Dafür, erklärte die Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD), will die Stadt externe Hilfe ins Klinikum holen. Diese betreffe auch den Ausbau der nächsten Covid-Stationen und das Krisenmanagement.

Von Saskia Kirf, Anna Sprockhoff und Nadine Fabian