Als Kurt Vosberg im März 1906 sein Amt als Potsdamer Oberbürgermeister antritt, ahnt er nicht, dass vor ihm eine Zeit massiver Umbrüche liegt. Am 18. Oktober 1863 als Beamtensohn im oberschlesischen Patschkau geboren, arbeitet er nach dem Jurastudium als Referendar in Breslau und als Amtsrichter in Oppeln. Im Juni 1900 wird er zum Kaiserlichen Regierungsrat und zum ständigen Mitglied des Reichsversicherungsamtes in Berlin ernannt.

Als Oberbürgermeister in Potsdam setzt er sich zunächst für die elektrische Straßenbahn ein, dann ab 1911 auch für den Bau eines Luftfahrtzentrums, das aber mit einer Verzögerung startet. Im Dezember 1912 schreibt er an den Regierungspräsidenten, „dass die Gesellschaft Zeppelin in Abänderung ihres früheren Standpunktes zunächst davon abgesehen hat, mittelst eines feierlichen Eröffnungsaktes den Luftschiffhafen in Betrieb zu nehmen“. Man gedenke, „wegen der Unbeständigkeit des Wetters in der jetzigen Jahreszeit den Eröffnungsakt für das nächste Frühjahr zu verlegen, zumal inzwischen noch Ergänzungen der baulichen Veranstaltungen durchgeführt werden sollen“. Die weltgrößte Luftschiffhalle konnte zwei Zeppeline von je über 150 Meter Länge aufnehmen. Nach dem zivilen Start 1913 werden im Jahr darauf Zeppeline für den Einsatz im Krieg gebaut.

Kurt Vosberg (1863-1940), Oberbürgermeister der Stadt Potsdam 1906 bis 1923. Das Gemälde wurde 1909 von Robert Balcke gemalt und befindet sich in der Sammlung des Potsdam-Museums. Quelle: Holger Vonderlind/Potsdam Museum

1912 gibt es eine Niederlage gegen Karl Liebknecht

Eine erste Niederlage muss Vosberg bei der Reichstagswahl im Januar 1912 hinnehmen – ausgerechnet in jenen Tagen, da Hof und Stadt den 200. Geburtstag Friedrichs II. feiern. Die Deutschkonservative Partei hat Vosberg als Gegenkandidaten im sogenannten Kaiser-Wahlkreis Spandau-Potsdam-Osthavelland zu dem recht populären SPD-Mann Karl Liebknecht aufgestellt. Dieser liegt in der Hauptwahl deutlich vor Vosberg, und er gewinnt auch die anschließende Stichwahl, auch wenn zumindest in der Stadt Potsdam eine Mehrheit für den Oberbürgermeister stimmt. Der Jubel bei den Sozialdemokraten ist groß. Bei 21 Grad Kälte, so heißt es in zeitgenössischen Berichten, warten mehr als 4000 Menschen in Nowawes auf den Reichstagsabgeordneten. Was insofern ein Kuriosum ist, als der Ort auf der anderen Havelseite gar nicht zu Liebknechts Wahlkreis gehört , sondern zum Kreis Teltow-Beeskow-Storkow-Charlottenburg, in dem mit dem Berliner Stadtverordneten Fritz Zubeil ebenfalls ein SPD-Mann vorn liegt.

Oberbürgermeister seit 1821 – die Serie Wer machte Potsdam zu dem, was die Stadt heute ist? Eine neue Serie beleuchtet folgende Persönlichkeiten. Wilhelm Saint Paul 1821-1844 Wilhelm Krüger 1844-1848 Heinrich Gobbin 1848-1851 Alexander Beyer 1851-1878 Reinhold Boie 1878-1897 Richard Jaehne 1897-1905 Kurt Vosberg 1906-1924 Arno Rauscher 1924-1934 Hans Friedrichs 1934-1945 Friedrich Bestehorn zu Kriegsende 1945 zwei Monate kommissarisch

Dabei hat die Anti-Liebknecht-Front in ihrer Wahlagitation selbst vor Falschmeldungen nicht zurückgeschreckt. Drei Tage vor der Stichwahl verkündet das Potsdamer Intelligenzblatt: „Wie wir aus zufälliger Quelle erfahren, wird die kaiserliche Familie mit den übrigen Prinzen und dem gesamten Hofstaat im Falle einer Wahl Liebknechts Potsdam verlassen und in eine andere Residenz übersiedeln.“ Vom Kriegsministerium sei gleichfalls eine Verlegung der Gardetruppen und weiterer Teile der Garnison im Falle einer Wahl Liebknechts geplant.

Das ist so dick aufgetragen, dass sich selbst Vosberg zu einem Dementi gezwungen sieht: Die Berichte über angebliche Gefahren für die Stadt Potsdam entbehren „nach meiner amtlichen Kenntnis jedweder Unterlage“. Immerhin, so die „Potsdamer Tageszeitung“, wäre es doch „tieftraurig und eine seltsame Ironie, wenn gerade in diesem Monat, wo die Zweihundertjahrfeier für Friedrich den Großen aller Welt deutlich zeigt, wie sehr Potsdam mit dem Werden und Wachstum der preußischen Monarchie verbunden ist, wenn dann ein Liebknecht, der erbitterte Feind preußischer Waffenehre und preußischen Militärwesens, und das ist deutsche Größe, in den Reichstag gesandt würde“.

Vosberg hat Mühe, die Niederlage zu verwinden. Im März 1912 vermeldet er in einem Schreiben, dass seine Nerven „sehr angegriffen“ seien und er dringend der Erholung bedürfe. Und im Januar 1913 begründet er seine Bitte um einen längeren Erholungsurlaub mit Verweis auf die „Anstrengungen des vorjährigen Reichstagswahlkampfes“.

Als Reserve-Offizier muss er auch in Friedenszeiten bestimmte militärische Pflichten erfüllen, auch wenn er das nur halbherzig tut: Im Dezember 1912 schreibt er: „Auf den Übungsbefehl des Königlichen Grenadier-Regiments König Friedrich Wilhelm II (1.Schles.) Nr. 10 erkläre ich mich bereit, im April 1913 eine freiwillige Übung von vier Wochen abzuleisten. Zu einer längeren Übung bedaure ich aus Gründen civildienstlicher Behinderungen mich nicht bereiterklären zu können.“

1914 zieht Kurt Vosberg in den Krieg

Und, keine Frage, mit Kriegsausbruch erhält auch der mittlerweile 51-jährige Oberbürgermeister einen Gestellungsbefehl. Am 4. August 1914 zieht Vosberg als Hauptmann der Reserve in den Ersten Weltkrieg, kehrt aber schon im Juni 1915 nach Potsdam zurück. Über die Umstände seiner Freistellung wird es in späteren Jahren unterschiedliche Darstellungen geben.

Es existiert ein Schreiben des zuständigen Regierungspräsident vom 19. Juni 1915, in dem es heißt: „Auf Ihre Eingabe vom 20. Mai 1915 erwidere ich Euer Hochwohlgeboren ergebenst, dass von Seiten des stellvertretenden Generalkommandos des X. Armeekorps Ihre Mobilmachungsbestimmung aufgehoben worden ist, da auf Grund militärärztlichen Gutachtens Ihre Wiederverwendungsfähigkeit im Heeresdienst nicht zu erwarten ist.“ Es stehe nichts im Wege, die „Tätigkeit als Oberbürgermeister wieder aufzunehmen“. Im Oktober 1915 bittet Vosberg um Urlaub, „um die Reste eines im Felde erworbenen Blasenkatharrs zu beseitigen“. Er solle sich „nach ärztlicher Anordnung einer dreiwöchigen Badekur in Wildungen unterziehen“.

In späteren Jahren wird selbst die Ehefrau Vosbergs im Ehescheidungsprozess behaupten, ihr Gatte sei in den Kriegstagen ein Simulant gewesen. Nach außen hin habe er sich den Anschein gegeben, dass er es gar nicht abwarten könne, ins Gefecht zu kommen. „Tatsächlich tat er aber alles, um dies zu verhindern.“ So habe er sie „beauftragt, den leitenden Arzt des städtischen Krankenhauses zu ersuchen, an den Stabsarzt des Bataillons des Beklagten einen Brief zu senden“, den Vosberg selbst wörtlich vorgeschrieben hatte. „Darin heißt es: Ich habe ihn in letzter Zeit wiederholt an Venenentzündungen behandelt und ihm daher dringend empfohlen, den Abschied zu nehmen. Er verschließt sich aber leichtsinnig der Lebensgefahr, in der er bei Überanstrengung schwebt.“

Vosberg ist also Ende 1915 wieder im Amt, während der zweite Bürgermeister Arno Rauscher eingezogen wird. Als 1917 die erste Amtsperiode des Oberbürgermeister abgelaufen ist, wird er im November wiedergewählt. Seine Gesundheit scheint da weiter ziemlich angeschlagen. Im Dezember 1918 schreibt er an den zuständigen Regierungspräsidenten: „Ich vermag mich von den Nachwirkungen einer schweren Grippe bei Ausübung meines schweren Dienstes nicht zu erholen und bedarf nach ärztlicher Anordnung wenigstens einer kurzen Ruhe im Kleingebirge.“ Bevorzugte Ferienorte sind Blankenburg/Harz, Schierke, Agnetendorf, Warnemünde und Amrun.

Über die letzten Jahre der Amtszeit von Kurt Vosberg bis 1924 lesen Sie in der nächsten Folge.

Von Frank Starke