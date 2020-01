Drehwitz

Das iCafé am „Grünen Kreuz“ in Drewitz wird am Dienstag um 10 Uhr mit einer kleinen Feier offiziell eröffnet. In Betrieb ist der Neubau an der Konrad-WolfAllee 123a bereits seit dem 11. November.

Das integrative iCafé für Menschen mit und ohne Behinderungen ist der Ersatzbau für ein ähnliches Angebot an der Drewitzer Rolle, das 2016 mit dem Umbau von Drewitz zur Gartenstadt aufgegeben werden musste.

Betreiber sind die DRK-Behindertenwerktätten, die sich in einem Interessenbekundungs- und einem Bieterverfahren durchsetzen konnten. Zur Eröffnungsfeier spricht Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos).

Von Volker Oelschläger