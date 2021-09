Potsdam

Jazzoffensive – das ist ein Titel für ein Festival, der vor Optimismus nur so strotzt. Seit 2015 experimentieren verschiedene Veranstalter mit der Idee, auf dem Kulturareal Schiffbauergasse ein Jazzfestival zu etablieren. Vor drei Jahren übernahmen die ansässige Fabrik gemeinsam mit dem Potsdamer Pianisten Nicolas Schulze und der Berliner Musikagentin Constanze Schliebs die Regie. Mit Schliebs verbindet sich die Perspektive, auch international hoch gehandelte Acts nach Potsdam zu holen und die Jazzoffensive zu einer Qualitäts-Marke auszubauen.

Internationale Künstler

Doch Corona drängte die Programmmacher in die Defensive. Im letzten Jahr konnten sie heilfroh sein, dass 200 Besucher genehmigt wurden, die einem vierteiligen Konzert an der frischen Luft beiwohnen durften. Wer sich eine Karte im Vorverkauf gesichert hatte, fühlte sich bei den Konzerten reich beschenkt. „In diesem Jahr haben wir wieder zwei Bühnen geplant und es sind sogar 300 Besucher möglich. Aber der Vorverkauf lief nicht gut, die Leute sind total zurückhaltend“, sagt Nicolas Schulze. Die Pandemie mache derzeit allen Veranstaltern schwer zu schaffen. „Wir können nur hoffen, dass viele Besucher noch spontan kommen, denn wir haben wirklich großartige internationale Künstler gebucht“, so Schulze.

Der Potsdamer Jazpianist und Programmverantwortliche Nicolas Schulze. Quelle: Rainer Schüler

Raffinierte Eigenkompositionen

Am Freitag, 20 Uhr, eröffnen die Lumpeks die siebte Ausgabe des Festivals. Das polnische Folk-Jazz-Ensemble bietet perkussiv unterlegte slawische Streicherklänge, die so mitreißend und intensiv sind, das man am liebsten dazu tanzen möchte. Es folgt das Duo des britischen Pianisten Alexander Hawkins und der deutschen Saxophonistin Angelika Niescier, die raffinierte Eigenkompositionen vorstellen.

Festivalchor

„Am Samstag gibt es einen echten Clou, denn wir haben einen 20-köpfigen Festivalchor ins Leben gerufen. Kein Geringerer als der Engländer Phil Minton hat die Leitung übernommen. Der dreitägige Workshop mit ihm war schnell ausgebucht und das Ergebnis wird am Sonnabend, 19 Uhr, vorgestellt“, erzählt Schulze. Minton steht für Avantgarde Jazz und freie, auch atonale Improvisationsmusik.

Eingängige Harmonien

Anschließend wird das Jazzrock-Trio Tres Testosterones mit seinem energiegeladenen Sound auftrumpfen. Der Bassist Bond, der Schlagzeuger Alfred Vogel und der Bläser Lucien Dubuis sind besonders experimentierfreudige und rhytmusversessene Klangkünstler. Zum Abschluss des Abends treten der Schweizer Posaunist Nils Wogram und der französische Pianist Bojan Z. auf, die in der Lage sind, das hohe Kraftlevel aufrechterhalten, das sie mit eingängigen Melodien und Harmonien verbinden.

„Die Schiffbauergasse ist eine idealer, ein attraktiver und sogar perfekter Standort für ein Jazzfestival“, schwärmt Schulze. Aber wir müssen ein hartes Brett bohren, um in der Landeshauptstadt das Festival, das wachsen soll, zu installieren.“ Die Jazzoffensive # 7 wird mit 16 000 Euro bezuschusst.

info Tickets online über Reservix, telefonisch unter 0331/240923, per Mail tickets@fabrikpotsdam.de und an der Abendkasse.

Von Karim Saab