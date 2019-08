Kuhbier

Traktoren rattern über den Platz, Mopeds knattern hinterher. Der Geruch von Zweitakt-Abgasen und großen Dieselmaschinen zieht durch die Luft. Dazwischen mehrere hundert, wenn nicht gar tausend Gäste.

So treffen sich am vergangenen Sonnabend viele Freunde historischer Fahrzeuge zum 11. Traktoren- und Oldtimertreffen am Kuhsdorfer Weg auf der Wiese des Hauptorganisators Dirk Zellmer in Kuhbier (Gemeinde Groß Pankow).

Zu sehen sind Zweiräder vom Simson Mofa 1 bis zur Jawa 350 und Traktoren von Lanz Bulldog bis zum großvolumigen Schleppern aus sowjetischer Produktion. Dazwischen einige LKW W 50 und eigenwillige Umbauten.

Zur Galerie Bei schönstem Sommerwetter genossen die Fans den Geruch nach Öl und altem Eisen.

Teils sind die Fahrzeuge glänzende Schmuckstücke. Anderen hingegen sieht man das Alter deutlich an.

Um 10 Uhr beginnt das Treffen mit der traditionellen Rundfahrt durchs Dorf. Viele Dorfbewohner und Gäste säumen die Straße und winken den vorbeiziehenden Gefährten zu.

Manche haben es sich am Straßenrand mit Tischen und Stühlen gemütlich gemacht. Auf der Festwiese angekommen gibt es dann „Benzingespräche“: fachsimpeln, Erfahrungen austauschen und Erinnerungen wecken an früher.

Nach den kräftezehrenden Gesprächen gibt es eine Stärkung aus der Gulaschkanone. „Die Besucher können sich bei uns selbst bespaßen, entweder beim Kartoffelroden, oder sie lassen sich von unserer Gurke ziehen”, sagt Axel Gruschka, einer der drei Organisatoren.

Ein Eigenbau für neun Personen

Die „Gurke“ ist ein Eigenbau – ein grün lackierter Anhänger, auf dem bis zu neun Personen mitfahren können. Wer Lust hat, kann seine alte Technik auf dem Acker des Landwirtes Dirk Zellmer, dem dritten der Organisatoren, ausprobieren.

Für Kinder gibt es einen Schlitten, auf dem sie eine Zugmaschine über den Acker zieht.

„Wir machen keine Werbung mehr für das Traktoren- und Oldtimertreffen. Es spricht sich rum und wächst von Jahr zu Jahr“, sagt Dirk Zellmer. „Wir machen das aus reinem Spaß an der Freude und wollen keinen Kommerz.

Keine Werbung, kein Teilemarkt – mit Absicht

Deshalb haben wir auch keinen Teilemarkt. Das ganze Dorf macht mit. Die Frauen haben ungefähr 50 Kuchen gebacken. Auch die Gemeindeverwaltung unterstützt uns, obwohl es ja ein privat organisiertes Fest ist.”

110 bis 120 Fahrzeuge beteiligten sich im vergangenen Jahr am Umzug. Dieses Jahr seien es ein paar mehr. „Wenn alle auf dem Platz stehen, sind es ungefähr 200 Fahrzeuge”, schätzte Dirk Zellmer.

Einschränkungen gebe es nicht. Alles was alt sei, sei erlaubt. Entstanden ist das Traktoren- und Oldtimertreffen in Kuhbier aus einer Bierlaune heraus, berichtete Axel Gruschka. Am Morgen beim Aufräumen nach dem Kuhstock Open Air, einen Rockfestival in Kuhsdorf, sagte der Dirk Zellmer zu Reinhard Geisler, einem Traktorenfreund: „Lass und doch mal ein Traktorentreffen veranstalten!”

Und nach sechs Wochen stand das erste Treffen. Die Oldtimerfreunde kamen aus der Uckermark, Oberkrämer, Mecklenburg-Vorpommern, Friesack und von anderswo. Die meisten reisten mit ihren Traktoren auf eigener Achse an, wozu manche zwei Tage brauchen.

Ein Schlepper für die Jagd

Lothar Schöne aus Mollnitz kam mit seinem Traktor RS 04/30 Baujahr 1955 zum Treffen. „Ich bin Jäger und habe fahrbare Hochsitze. Eigentlich wollte ich an den Traktor nur Licht anbauen, damit ich damit meine Hochsitze umsetzen kann”, sagte er.

Doch dann zerlegten er und sein Bruder Wolfgang die Zugmaschine komplett und überholten sie Teil für Teil. Zweieinhalb Jahre schraubten sie daran. „Am Blech ist nichts gespachtelt. Alle Teile haben wir nur blank gemacht und neu lackiert. Alles ist original. Er sollte genau so aussehen wie früher”, erklärt er den interessierten Gästen. Und egal wohin sie damit fahren, geht es immer auf eigener Achse.

Matthias Meyer aus Neudorf (Gemeinde Groß Pankow) war von Anfang an regelmäßig Gast beim Traktoren- und Oldtimertreffen. „Ich bin der DDR groß geworden und finde die alte Technik sehr interessant”, sagt er. Besonders die blauen Dutra-Traktoren aus Ungarn mit ihren langen Schnauzen sah er als Kind oft auf den Feldern.

Von Jens Wegner