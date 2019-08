Bad Wilsnack

Ein 14-Jähriger nahm sich in der Nacht zum Sonnabend aus der elterlichen Wohnung in Bad Wilsnack den Schlüssel vom Auto seines Vaters und fuhr mit dem Wagen davon. Gegen 5.40 Uhr bemerkten die Eltern das Verschwinden ihres Sohnes.

Polizeieinsatz und Strafanzeigen

Im Zuge der Suche wurden er und der unbeschadete Pkw gegen 8.10 Uhr in der Puschkinstraße in Wittenberge festgestellt. Der Junge wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. „Entsprechende Strafanzeigen“, so die Polizei, wurden gefertigt.

Von MAZ-Online