Corona-Krise: Trotz 15 Prozent Kurzarbeit in der Prignitz wird investiert

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sind in der Prignitz deutlich spürbar. 513 geprüfte Anzeigen über Kurzarbeit wurden im Landkreis Prignitz verzeichnet. Die in den Anzeigen genannte Gesamtpersonenzahl beträgt 4289. So weist es die Bundesagentur für Arbeit aus.

Uwe Büttner, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz, hat sich ausgerechnet, dass damit über 15 Prozent aller nach den Zahlen vom Juni 2019 über 27 000 Beschäftigten in der Prignitz im Moment in Kurzarbeit sind.

Sowohl produzierendes Gewerbe als auch Dienstleister

Kurzarbeit haben dabei sowohl große Firmen des produzierenden Gewerbes wie etwa die Meyenburger Möbelwerke angemeldet, die aber bald schon wieder arbeiten, wie auch viele kleine Unternehmen, insbesondere in der Gastronomie.

Büttner beobachtet die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage in diesen Tagen ganz genau – schließlich gilt es, auch die mittel- und langfristigen Auswirkungen im Blick zu haben. Der Wirtschaftsförderer nennt immerhin ein Positivum, was Hoffnung macht, dass die Region nicht in Gänze abstürzt: „Wir sind nicht von einer Branche zentral abhängig, da sind wir in der Prignitz relativ breit aufgestellt.“

Wenn der Export wegbricht oder eine andere Branche schwächelt

Dennoch, es gibt sie, die Sorgenkinder in der Prignitz. Insbesondere das komplett auf Null gefahrene Hotel- und Gaststättengewerbe und der ganze Tourismusbereich liegen brach. Auch die Autohändler und den gesamten kleinen Einzelhandel hat es stark getroffen.

Manchmal ist auf den ersten Blick nicht wirklich nachzuvollziehen, warum ein Zweig gut läuft und ein artverwandter Zweig nicht. „Der Schweineschlachthof läuft gut“, sagt Büttner, „der Rinderschlachthof nicht.“ Bei näherem Hinschauen zeigt sich, dass der Grund dafür darin liegt, dass das Rindfleisch vor allem in den Export gehen sollte, der aber in der Krise nun vorerst weggebrochen ist. Und der Lederindustrie geht es schlecht, weil die Automobilbranche schlecht läuft.

„Viele, die schnell beantragt haben, wurden sehr unterschiedlich behandelt“

Ein wenig erstaunt zeigte sich Büttner darüber, welches Unternehmen wann beantragte Soforthilfe bewilligt bekommt. „Viele, die schnell beantragt haben, wurden sehr unterschiedlich behandelt. Einige bekamen sofort Geld, andere müssen immer noch warten.“

Dass es dabei ausgerechnet die besonders gebeutelte Tourismusbranche trifft – der Reisedienst Westprignitz zum Beispiel hat trotz früher Beantragung noch nichts bekommen –, hält Uwe Büttner für nicht nachvollziehbar.

Überhaupt ist die Ausreichung der Soforthilfe nach seiner Erfahrung nach der Änderung der Kriterien etwas ins Stocken geraten. Nach den aktuellen Zahlen vom Dienstag um 9.30 Uhr sind landesweit bei der Investitions- und Landesbank Brandenburg (ILB) 74 782 Anträge auf Soforthilfe eingegangen. Bewilligt wurden davon 46 211 Anträge. Die Summe der ausgezahlten Soforthilfen beträgt immerhin stolze 433,3 Millionen Euro.

Hoffen auf noch mehr Öffnung

Dennoch: Zu Anfang ging alles „unwahrscheinlich schnell“ – in den vergangenen zwei Wochen kamen aber nur noch gut 4000 bewilligte Anträge hinzu.

Klar, dass gerade Touristiker und Gastronomen jetzt auf eine weitere Öffnung hoffen, die sich nach dem Vorpreschen einiger Bundesländer aber auch andeutet. Mit ihnen hoffen auch andere, denn ihre Krise hat seine Auswirkungen auf andere Branchen, etwa die Nahrungsmittelproduktion, sofern sie auf die Gastronomie ausgerichtet ist.

Trotz Corona-Krise wird investiert

Andere Zweige der Ernährungswirtschaft hingegen funktionieren gut, wie Büttner weiß. Er nennt dafür als Beispiel die Karstädter Firma Avena.

Und trotz Corona-Krise wird in der Prignitz noch investiert. Im Gewerbegebiet Prignitz bei Falkenhagen etwa investiert die Firma Ayanda über sieben Millionen Euro in eine neue Produktionslinie für Gelatinekapseln. Die Firma Falquon investiert wiederum in eine neue Lagerhalle und bei der Biogasproduktion wird jetzt eine Getreidetrocknungsanlage errichtet. Selbst einzelne Touristikbetriebe investieren jetzt. So hat der Alte Hof am Elbdeich in Unbesandten nun einen Kiosk eröffnet, andere Hoteliers nutzten die Zeit, um Zimmer zu renovieren.

Die Betriebe waren sehr solidarisch gewesen

Und es gibt in der Prignitz auch Branchen, denen es auch in der Krise nicht so schlecht geht: Büttner nennt hier das Baugewerbe, das weitgehend weiterlaufen konnte.

Über eine Sache ist Uwe Büttner sehr erfreut: Als es darum ging, dem Mangel an Schutzausrüstung etwas entgegenzusetzen, spendeten viele Firmen ihre Schutzmasken an den Katastrophenschutz, die Krankenhäuser und an Pflegeheime. Büttner: „Die Betriebe waren sehr solidarisch gewesen – Hut ab, dass die das so gemacht haben.“

