Das erste Neujahrsbaby im Jahr 2021 im Land Brandenburg ist in den Ruppiner Kliniken geboren. Hugo erblickte um 9.30 Uhr das Licht der Welt. Er ist das zweite Kind von Maria Wagener und Marian Seidel aus Marienfließ bei Meyenburg in der Prignitz. Bei seiner Geburt war Hugo 56 Zentimeter groß und wog 4350 Gramm.

Eigentlich sollte Hugo bereits am 27. Dezember zur Welt kommen. „Aber er wollte wohl etwas ganz Besonderes sein“, sagt Mutter Maria Wagener mit einem Schmunzeln. Die Mitarbeiterin einer Firma in Falkenhagen durfte mit Hugo das Neuruppiner Krankenhaus am Sonntagmittag verlassen – zur Freude des Papas und des neunjährigen Tristan, der nun einen kleinen Bruder hat. Wegen der Corona-Pandemie durften die zwei Männer Hugo in den Kliniken nicht besuchen.

Schon zwei weitere Kinder in Neuruppin geboren

Zwei Neujahrsbabys gab es zudem in Potsdam und eines in der Stadt Brandenburg. Allerdings wurden diese Kinder erst am Mittag oder kurz vor Mitternacht geboren.

Die Ruppiner Kliniken freuen sich indes bereits über zwei weitere Geburten im Jahr. Ein Kind kam am 2. Januar zur Welt, ein weiteres am 3. Januar.

Von Andreas Vogel