Weisen

Ein 28 Jahre alter Mann soll am Sonnabend in Weisen seine 27-jährige Freundin mit einem Baseballschläger gegen den Kopf geschlagen haben. Die Frau wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, welches sie später aber wieder verlassen konnte.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung entdeckten Polizisten den Mann. Er war alkoholisiert. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, teilte die Polizei mit.

