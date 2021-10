Berlin

Keine mühsame Parkplatzsuche, kein Gedränge in der Brandenburghalle – einsam vor dem Computer erlebten viele Fans der Internationalen Grünen Woche in diesem Jahr coronabedingt die üblicherweise besucherstärkste Verbrauchermesse der Welt im Januar.

Nach entsprechender Registrierung gab es Live-Streams, Talk-Runden, Keynotes und Preisverleihungen per Mausklick. Leckere Speisen musste man sich selbst zubereiten. Im kommenden Jahr soll das nun wieder anders werden. Knieperkohl und leckere Tropfen aus der Wittstocker Likörmanufaktur der Krieglsteins kann man sich dann wieder auf der Zunge zergehen lassen.

30 Jahre Brandenburg-Halle Seit 1993 präsentiert sich die Brandenburger Agrar- und Ernährungswirtschaft mit kulinarischen Angeboten, Tourismus und Kultur in einer regional gestalteten Halle – 2020 in einem neuen Gewand. Zur Internationalen Grünen Woche im kommenden Jahr ist das Land Brandenburg zum 30. Mal dabei und feiert sein Jubiläum. Die Brandenburg-Halle Digital 2021 war für alle Beteiligten eine Premiere. Zur Internationalen Grünen Woche 2022 wird die Plattform als Ergänzung der Präsenz-Messe beibehalten. Noch bis zum 9. November 2021 können sich Interessenten für einen Ausstellerstand in der Brandenburg-Halle bewerben.

Nach einjähriger coronabedingter Pause soll die Internationale Grüne Woche nun wieder in altbewährter Form in Berlin auf dem Messegelände unter dem Funkturm stattfinden – vom 21. bis 30. Januar, in gewohnter Länge von zehn Tagen.

Kosthäppchen bei der Grünen Woche

Auch das Land Brandenburg wird dann wieder die Chance nutzen, die kulinarischen Seiten der Mark aufzuzeigen sowie Agrar- und Ernährungswirtschaft zu präsentieren. Standanmeldungen für die Halle 21a wurden bereits abgegeben. Nach Informationen des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz endet die Bewerbungsfrist am 9. November 2021.

Im Januar wird es dort also wieder zahlreiche Kosthäppchen aus den Regionen Brandenburgs geben. Aber auch Anbieter aus dem Land- und Naturtourismus werden die Halle nutzen, um für ihre Angebote zu werben. Landkreise und kreisfreie Städte präsentieren sich dann nicht nur an ihren Gemeinschaftsständen, sondern auch auf der Hallenbühne mit ihren Programmen – für viele Besucher ein besonderer Anziehungspunkt an diesen Tagen.

Von Cornelia Felsch