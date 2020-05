Angeklagte widerrief Geständnis

Neuruppin

Die Vernehmungsbeamten hätten sie „total unter Beschuss genommen“. So erklärte Elisabeth N. ihr damaliges Geständnis. Das sie am ersten Verhandlungstag vor dem Landgericht Neuruppin widerrief.

Erst gestanden, dann widerrufen

Seit dem 29. Mai muss sich die zweifache Mutter wegen Drogenhandels verantworten. Sie soll in der Zeit zwischen Mitte 2015 und Juli 2018 in 22 Fällen mit Marihuana, Cannabis und Amphetaminen gehandelt haben. Bei einer Durchsuchung im Juli 2018 fanden die Beamten Marihuana und Amphetamine.

Eine damalige Ermittlerin konnte sich noch gut daran erinnern. Die Polizei war auf Elisabeth N. im Zuge anderer Untersuchungen gestoßen. Die Telefonüberwachung ergab Hinweise auf Drogengeschäfte.

In unregelmäßigen Abständen fuhr Elisabeth N. zu einem Neuruppiner, der bei der Polizei kein Unbekannter in der Drogenszene ist. Innerhalb weniger Monate war die 34-Jährige elfmal bei dem Mann.

In der Annahme, dass die Angeklagte sich dort Drogen besorgte und man diese kurz nach einem Besuch in ihrer Wohnung finden würde, veranlasste die Polizei eine Durchsuchung am Folgetag.

Angeklagte war kooperativ und wollte aussagen

Die Beamten fuhren zu Elisabeth N. zur Arbeitsstelle und nahmen sie mit nach Hause. Bereits auf der Fahrt habe sie zugegeben, größere Mengen Drogen in der Wohnung zu haben, sagte die Beamtin vor Gericht.

„Sie war sehr kooperativ und wollte aussagen. Es herrschte eine entspannte Atmosphäre während der Vernehmung.“ Die Gefühlslage der jungen Frau habe sie eingeschätzt nach dem Motto: „verdammt, ich wurde erwischt, aber auch ein bisschen Erleichterung.“

Ganz anders schilderte die Angeklagte die Vernehmung. In der Nacht zuvor habe sie verstärkt Alkohol und Drogen konsumiert. „Mir ging es nicht berauschend gut, weil mein Ex-Mann wieder aufgetaucht war“, sagte sie.

Mit Drogen im Blut zum Verhör

Er war der Grund, dass sie, nachdem er sie Silvester 2013 krankenhausreif geschlagen hatte, immer wieder zu Drogen griff. Zunächst rauchte sie Joints, ab 2017 kamen Amphetamine und zum Schluss Kokain dazu. Drei Gramm Amphetamine hatte sie intus, als die Polizei an jenem Morgen bei ihr auftauchte.

Von der Einnahme der Drogen habe sie den Beamten nichts gesagt. Nur, dass sie nicht mehr könne und geheult habe. Von einer Beeinträchtigung habe sie nichts gemerkt, sagte die Beamtin. „Hätte ich einen Verdacht gehabt, hätte ich eine Blutprobe angeordnet.“

Die Angeklagte fuhr jetzt schwere Geschütze gegen die Polizei auf. Sie habe nicht telefonieren, habe weder ihre Eltern noch ihren Rechtsanwalt anrufen dürfen. Dem widersprach die Vernehmungsbeamtin genau wie ihr damals ebenfalls anwesender Kollege. „Hätte sie nach ihrem Anwalt verlangt, hätten wir die Vernehmung sofort beendet.“

Angeklagte beschuldigt Polizei , sie unter Druck gesetzt zu haben

Elisabeth N. behauptete, man habe ihr gesagt, „wenn sie jetzt nichts sage, werde sie jahrelang eingesperrt, ohne Tschüss zu sagen“. Das bestritt die Beamtin genau wie ihr Kollege, der so eine Äußerung von seiner Seite aus definitiv ausschloss. Sie hätten ihr nur die Möglichkeit geschildert, dass sie in Haft kommen könne, die Entscheidung aber bei der Staatsanwaltschaft liege.

Warum die Vernehmung plötzlich „ungewöhnlich abrupt“ endete, konnten sich die beiden Beamten nicht erklären.

Für den Verteidiger war der Widerruf des Geständnisses ein „Brüller“. Der Polizeibeamte sah das gelassener. So ein Widerruf passiere immer mal wieder.

Die Verhandlung wird am Mittwoch fortgesetzt.

Von Dagmar Simons