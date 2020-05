Legde

Eine 42-Jährige verletzte sich am Montagmorgen bei einem Unfall in Legde und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war gegen 8 Uhr mit einem Pkw Seat in der Glöwener Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Die Gründe dafür teilte die Polizei nicht mit. Der Wagen war gegen eine Mauer geprallt und im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von circa 10 000 Euro.

Von MAZ-online