A14-Planung: Schallschutz ist zwischen Wittenberge und Karstädt weiter Thema

Perleberg

Beim 17 Kilometer langen A14-Planabschnitt Karstädt-Wittenberge steht im ersten Halbjahr eine erneute öffentliche Auslegung der Unterlagen im ersten Halbjahr an. Das teilte Andreas Ditten, Leiter des Geschäftsbereichs II in der Prignitzer Kreisverwaltung, jüngst im Kreisausschuss mit. Grund dafür ist der Schallschutz. Zielstellung sei in diesem Abschnitt, einen Planfeststellungsbeschluss in diesem Jahr zu erreichen.

Online-Petition für mehr Schallschutz bei Nebelin

Wie umstritten das Thema Schallschutz entlang dieses Abschnitts noch ist noch ist, zeigt eine Online-Petition, die jetzt in Nebelin von Tim Oppermann gestartet worden ist, der angesichts der momentanen Planungen „eine erhebliche Lärmbelästigung für die Einwohner von Nebelin und Umgebung“ befürchtet.

Der geplante Lärmschutz reiche bei weitem nicht aus, um die Bewohner vor dem Lärm der Autobahn zu schützen, gerade weil hier auch die Raststätte „Löcknitztal“ gebaut werden solle. Die Messungen der Schallverteilung der Bahnlinie hätten ergeben, dass für Nebelin Lärmschutz von etwa vier Kilometer Länge benötigt werde.

Brücke bei Dergenthin soll während A14-Bau gesperrt werden

Es gibt aber noch ein weiteres Problem: Für die Zeit des Autobahnbaus ist beabsichtigt, die L12 zwischen Perleberg und Lenzen komplett zu sperren, und zwar an der Bahnbrücke bei Dergenthin. Dagegen richtet sich eine weitere Online-Petition, die Oppermann jetzt gestartet hat, weil die zu nehmende Umleitungsstrecke bis zu 38 Kilometer lang ist. Gefordert wird, die Brücke offenzuhalten.

Ditten machte auch Nachfrage von Bärbel Treutler (Grüne) in der Kreisausschusssitzung deutlich, dass auch die Kreisverwaltung dazu eine andere Meinung hat als die Planer.

Von Wittenberge bis Seehausen laufen vorbereitende Maßnahmen

Andreas Ditten gab den Kreisausschussmitgliedern aktuelle Informationen zum Stand beim Bau der A14 in der Prignitz und in Sachsen-Anhalt. Seine Äußerungen machten deutlich, dass sich die aktuelle Lage von Bauabschnitt zu Bauabschnitt auch nach der Einigung mit den Umweltverbänden im vergangenen Jahr höchst unterschiedlich gestaltet.

Etwas weiter als beim Abschnitt Richtung Karstädt ist man beim Abschnitt vom Knotenpunkt der B195 mit der B189 in Wittenberge bis zur Flussmitte der Elbe. Nach der Planfeststellung haben hier vorbereitende Maßnahmen begonnen, wie Ditten erklärte.

Auch weiter in Sachsen-Anhalt bis Seehausen laufen bauvorbereitende Maßnahmen. Der Bau soll Ende des Jahres gestartet werden. Von Seehausen bis Osterburg gibt es hingegen immer noch keine Genehmigung.

Torsten Uhe : „Es geht zu langsam“

Baurecht besteht zwischen Osterburg und Stendal, während sich der Abschnitt Stendal-Lüderitz in der Planfeststellung befindet. Richtung Tangerhütte kann jetzt gebaut werden, während der Abschnitt von Tangerhütte nach Colbitz dieses Jahr fertig werden soll. Größere Probleme gibt es noch bei Wolmirstedt, unter anderem wegen der Querung des Mittellandkanals.

Fazit von Landrat Torsten Uhe: „Es geht zu langsam, aber ich hoffe, dass das, was im Sommer erreicht wurde, trägt.“ Vor Mitte der zwanziger Jahre dürfte aber auf den meisten noch ausstehenden Abschnitten kein Auto rollen.

Von Bernd Atzenroth