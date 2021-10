A14/Karstädt

Ein Auto ging am Sonntagvormittag auf der Autobahn 14 zwischen Karstädt und Groß Warnow in Flammen auf. Deren Fahrer war gegen 9.20 Uhr in Fahrtrichtung Schwerin unterwegs, als es plötzlich aus dem Motorbereich qualmte. Er konnte das Auto auf dem Standstreifen stoppen und sich selbst in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr löscht einen brennenden Pkw auf der Autobahn 14 zwischen Karstädt und Groß Warnow. Quelle: Feuerwehr Premslin/Glövzin

Die Feuerwehren aus Karstädt und Premslin/Glövzin kamen zum Einsatz. Sie löschten den Brand im vorderen Bereich des Pkw ab. Um alle Glutnester zu erreichen, kam auch Schaum zum Einsatz. Am Fahrzeug entstand durch das Feuer ein erheblicher Sachschaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, war am Sonntag noch unklar. Dazu hat die Polizei weiterführende Ermittlungen aufgenommen. Während des Feuerwehreinsatzes und der Löschmaßnahmen war die Autobahn 14 in Fahrtrichtung Norden vorübergehend voll gesperrt. Die Umleitung führte über die parallel verlaufende Bundesstraße 5.

