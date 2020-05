Demoaufruf geteilt: AfD-Mann bekam Besuch von der Polizei

Pritzwalk

Gegner der Einschränkungen, die es derzeit immer noch wegen der Bekämpfung der Corona-Pandemie gibt, wollten sich am Montagabend in Pritzwalk zu einem „Spaziergang“ treffen. Auch der AfD-Stadtverordnete Tino Kipp hat einen entsprechenden Aufruf auf Facebook geteilt und bekam danach Besuch von der Polizei, wie die Polizeidirektion Nord in Neuruppin bestätigte.

Tino Kipp : „Es hätte nicht gleich die Polizei sein müssen“

Tino Kipp hat sich auf Facebook dazu geäußert: Es sei um einen vom ihm geteilten Beitrag für eine politische Veranstaltung gegangen. „Dieser Beitrag ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Die beiden Beamtinnen übergaben mir ein Schreiben,in dem ich es unterlassen soll, zu der Veranstaltung aufzurufen, was ich natürlich mache.“

Er habe den Beitrag gelöscht. Kipp: „Es hätte nicht gleich die Polizei sein müssen. Es hätte gereicht, mich anzuschreiben und zu bitten, den Beitrag zu löschen.“

Volker Kiefner will Demo in Pritzwalk organisieren

Volker Kiefner, Stadtverordneter der „Bürgerstimme für Pritzwalk“, die mit der AfD eine Fraktionsgemeinschaft bildet, empörte sich auf Facebook: Er sieht hierin die Kriminalisierung eines Stadtverordneten und kündigte an, „gemeinsam mit anderen politischen Kräften der Kommunal-, Kreis- und Landespolitik eine Demo in Pritzwalk zu organisieren“.

Er fügt seinem Eintrag ein Schreiben bei, der Kipp ausgehändigt wurde, eine sogenannte Gefährderansprache. Darin gehen die Behörden davon aus, dass Kipp zur Veranstaltung aufgerufen hatte. Da dies 48 Stunden vorher hätte geschehen müssen, wurde er darauf hingewiesen, den Protestmarsch zu unterlassen. „Bei Zuwiderhandlung müssen sie mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.“

Polizei : „Man hat ihm die Möglichkeit gegeben, die Versammlung doch noch anzumelden“

Die Polizeidirektion Nord erklärte dazu, dass die Beamtinnen hingegangen seien, weil Kipp den Aufruf auf Facebook geteilt habe und die Versammlung nicht angemeldet gewesen sei.

„Man hat ihm die Möglichkeit gegeben, die Versammlung doch noch anzumelden, obwohl die Frist eigentlich schon abgelaufen war. Der Herr gab an, diesen Beitrag nur geteilt zu haben. Daher könne er die Veranstaltung auch nicht anmelden.“ Laut Polizei hat er sich im Anschluss von dem Aufruf auch distanziert.

Von Bernd Atzenroth