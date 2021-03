AfD Prignitz: Jean-René Adam neuer Vorsitzender

Wittenberge

Jean-René Adam ist neuer Vorsitzender der AfD Prignitz. Wie die Partei mitteilte, war die Mitgliederversammlung des AfD-Kreisverbands am Samstag in Wittenberge zur Wahl eines neuen Kreisvorstandes zusammengekommen. Dabei wählte sie das Kreistagsmitglied aus der Gemeinde Karstädt zum neuen Kreisvorsitzenden.

Adam will Kreisverband auf Bundestagswahl vorbereiten

„Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Mein wichtigstes Ziel wird es sein, unseren Kreisverband auf die kommende Bundestagswahl vorzubereiten. Wir müssen schnellstmöglich eine tragfähige Wahlkampagne erarbeiten, um den Prignitzern eine echte Alternative anbieten zu können“, kündigte der neue Vorsitzende nach seiner Wahl an.

Zum Stellvertreter wurde Wolfgang Heil, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Prignitzer Kreistag, gewählt. Der Schatzmeister Peter Schmidt, die Schriftführerin Claudia Bellach sowie der Beisitzer Heino Jaenicke komplettieren den neugewählten Kreisvorstand.

Der Landtagsabgeordnete Andreas Galau leitete die Sitzung

Die Versammlung leitete der AfD-Landtagsabgeordnete Andreas Galau. „Ich freue mich, dass die AfD-Prignitz einen neuen Vorstand wählen konnte und wünsche diesem viel Erfolg in seiner verantwortungsvollen Arbeit. Jetzt gilt es, das Wählerpotential in der Prignitz weiter auszubauen, um weiter an politischer Relevanz zu gewinnen“, so Galau laut Mitteilung.

Die Neuwahl könnte Schlusspunkt einer jahrelangen innerparteilichen Auseinandersetzung sein, in deren Folge der Kreisvorsitz mehrfach wechselte und die letztlich in eine Spaltung mündete. Die Gruppe um den früheren Kreisvorsitzenden Thomas Schlaffke gehört nun der Bürgerstimme für die Prignitz an, die ebenfalls eine Fraktion im Kreistag bildet.

Von Bernd Atzenroth