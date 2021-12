Afrikanische Schweinepest: Landkreis Prignitz zieht Zaun in der Jännersdorfer Heide

Jännersdorf

Nachdem nahe der Prignitzer Kreisgrenze erneut ein Wildschwein gefunden worden war, das mit der Afrikanischen Schweinepest infiziert war, hat der Landkreis Prignitz am Freitag damit begonnen, einen Elektrozaun in der Jännersdorfer Heide zu ziehen. Gemeinsam mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim soll das Kerngebiet eingezäunt werden, indem das Tier gefunden wurde. Der Fundort liegt auf Mecklenburger Seite.

Landkreis Prignitz lässt Elektrozaun in der Jännersdorfer Heide ziehen

Landrat Torsten Uhe machte sich am Freitag vor Ort ein Bild von den Arbeiten. Holger Konrad und Jörg Bludßus vom Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz (ISP) des Landkreises berichteten, dass etwa elf Kilometer Zaun anzulegen sind. Das Material dafür wurde zuvor aus Landesbeständen aus dem Landkreis Oder-Spree beschafft.

Weil die Jännersdorfer Heide früher zum Truppenübungsplatz gehörte, sind Spezialisten der GFLK Kampfmittelbergung aus Schorfheide vor Ort, die zuvor auf 1,50 Meter Breite den Boden auf Munitionsreste und Blindgänger untersucht hatten. Die Mitarbeiter des ISP sowie des Brand- und Katastrophenschutzes werden aktiv unterstützt vom Wasser- und Bodenverband Prignitz.

„Unkomplizierte Hilfe erhielten wir zudem vom Amt Meyenburg, dem hiesigen Sportverein und dem Ortsvorsteher“, sagte Holger Konrad. Ebenso unterstützte die Försterin Nicole Schröder die Suche. Sie kennt ihre Wald- und Heidegebiete wie keine Zweite.

Jörg Bludßus und Holger Konrad berichten Landrat Torsten Uhe, dass die Arbeit gut begonnen hat und am Samstag erledigt sein soll. Quelle: Landkreis Prignitz

THW sucht Gebiet in der Prignitz mit Drohne ab

Parallel lief in diesem unwegsamen Gebiet auch die Fallwildsuche mit einer Drohne des Technischen Hilfswerks (THW). Ulla Jaekl leitete den Trupp und berichtete Landrat Uhe, dass ihre Mannschaft seit Donnerstag vor Ort im Einsatz ist. Insgesamt waren am Freitag etwa 25 Menschen damit beschäftigt, den Zaun zu bauen, der am Samstag fertig wird.

„Eine gut organisierte und schnelle Arbeit wird hier geleistet“, nahm Torsten Uhe von seiner Stippvisite mit. „Ich danke allen Kräften, vor allen den ehrenamtlich Agierenden, für Ihren Einsatz, die auch am Adventswochenende tun, was zu tun ist.“

Der Landkreis Prignitz hatte am Donnerstag eine Allgemeinverfügung erlassen, in der die Restriktionsgebiete mit den entsprechenden Auflagen abgegrenzt wurden. Diese Verfügung ist auf der Internetseite des Landkreises zu finden. Noch gab es in der Prignitz selbst keinen ASP-Fall.

Von MAZ-Online