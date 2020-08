Die frische Ernte liefert Frank Wesemann einmal wöchentlich an Abholstellen in Berlin und Potsdam. 70 Prozent seiner Produkte vermarktet er so.

Von guten Erträgen profitieren alle Beteiligten, Ernteausfälle werden ebenfalls auf alle Schultern verteilt.

An den Wochenenden werden Hofeinsätze durchgeführt – erwünscht sind vier Einsätze im Jahr. Die Feldarbeitstage führen auch zu mehr Solidarität innerhalb der Gruppe der Solawi-Teilnehmer.

Die Konsumenten finanzieren die Kosten, die im Jahr auf dem Hof anfallen und garantieren zugleich die Abnahme der Lebensmittel.

Der Landwirt hat Planungssicherheit und kann unabhängig von Marktzwängen arbeiten.