Bad Wilsnack/Havelberg

In Zeiten des Klimawandels gerät das Autofahren immer öfter in die Kritik. Doch wie wäre es, wenn man bereits beim Erwerb seines Führerscheins einen kleinen Betrag für den Schutz der Umwelt leisten könnte? Das geht – und zwar bei der „Aktivfahrschule Liebsch“. Inhaber Nico Liebsch lässt für jede bestandene Führerscheinprüfung einen Baum pflanzen. „Deine Fahrerlaubnis ist uns einen Baum wert“, heißt das Umweltprojekt.

Nico Liebsch lässt für jeden bestandenen Führerschein einen Baum in Havelberg pflanzen

Mit diesem Umweltprojekt möchte der Fahrlehrer aus Havelberg, der neben seiner Fahrschule in Sachsen-Anhalt gleichzeitig auch Zweigstellen in Bad Wilsnack und Wittenberge betreibt, seinen ganz persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Meine Fahrschulautos sind fast täglich in Gebrauch“, erklärte Nico Liebsch, „und stoßen dabei eine große Menge an Kohlendioxid aus.“ Jene Gase, auch als Treibhausgase bezeichnet, sind mitverantwortlich für die Erderwärmung.

„Damit belaste ich mit meiner Fahrschule die Umwelt sehr stark“, so Nico Liebsch, „und daher wollte ich einen Weg finden, wie ich meinen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.“ Während der Corona-Hochzeit hatte der Fahrschulinhaber oft ungewollt viel Zeit. Somit auch Zeit zum Nachdenken und um Ideen zu schmieden. Entstanden ist daraus das besondere Umweltprojekt für seine Fahrschule. Die Bäume sollen immer im Frühjahr in seiner Heimatstadt Havelberg gepflanzt werden. Für seine Prignitzer Standorte kann er sich eine solche Pflanzaktion ebenfalls vorstellen.

Prignitzer Fahrschüler können Bäume in Havelberg pflanzen

Die Stadt stellt dem Fahrlehrer dafür eine Fläche zur Verfügung. Die Bäume, die Nico Liebsch mit seinem Team und Fahrschülern dort einpflanzen wird, möchte er aus seiner eigenen Tasche finanzieren.

Der Fahrschulinhaber rechnet mit ungefähr 300 bestandenen Prüfungen pro Jahr. Das wären somit 300 Bäume, die im Anschluss neu gepflanzt werden könnten. „Zu dem Termin im Frühjahr möchte ich die neuen Führerscheinbesitzer natürlich einladen“, sagte er, „damit alle zusammen ihre Bäume an einem Ort pflanzen können.“

Einmaliges Umweltprojekt in der Prignitz und Sachsen-Anhalt

Das Alter spiele dabei keine Rolle. Egal, ob Jugendlicher oder bereits Erwachsener – jeder, der in der „Aktivfahrschule Liebsch“ seinen Führerschein macht, bekommt im Anschluss die Möglichkeit, selbst einen Baum in Havelberg pflanzen und so einen Beitrag für das Klima zu leisten. Die erste Pflanzaktion sei für das kommende Frühjahr 2022 geplant. Darauf freut sich Nico Liebsch schon jetzt.

Welche Baumsorte dann in den Boden kommt, kann Nico Liebsch noch nicht genau sagen. Er möchte sich an dieser Stelle noch von einem Fachmann beraten lassen. Das Umweltprojekt ist in dieser Art in der Region bislang einzigartig. Nachahmungen von Kollegen seien jedoch erwünscht, sagte Nico Liebsch.

