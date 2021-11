Ambulanter Hospizdienst in der Prignitz: 14 Frauen bereichern das Team

Perleberg

Die Grundlagen sind vermittelt, jetzt warten alle gespannt auf die ersten Anfragen, den ersten Einsatz, die ersten Begegnungen: 14 Frauen gehören nach einem halben Jahr Ausbildung dem ehrenamtlichen Hospizdienst in der Prignitz an und lassen damit das Team der Sterbebegleiter auf 37 anwachsen.

Für Ute Gajewski und Sabine Schütz vom Diakoniewerk Karstädt-Wilsnack, die die ehrenamtliche Hospizarbeit in der Prignitz koordinieren, und die Teilnehmerinnen stand der Lehrgang ganz unter dem Eindruck der Pandemie. „Um die Abstandsregeln einzuhalten, mussten wir immer neue Räumlichkeiten finden“, erzählt Sabine Schütz und spricht daher von einem „Wanderkursus“ und Tests für alle vor jedem Treffen.

An zwei Grundkurse mit der theoretischen Einführung in die Arbeit schlossen sich Fortbildungen für die neuen Familienbegleiter an, in denen das Wissen vertieft wurde. Themen waren die palliative Pflege und Medizin, Trauer, Bestattungen, Demenz, Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten.

Bevor die ehrenamtlichen Kräfte Schwerstkranke und ihre Angehörigen das erste Mal treffen, nehmen Ute Gajewski und Sabine Schütz Kontakt zu den Familien auf. „Dafür kommen wir nach Hause oder treffen uns auf neutralem Boden“, sagt Ute Gajewski und betont, dass alle Gespräche vertraulich sind und die Mitarbeiter der Schweigepflicht unterliegen.

34 Frauen und drei Männer gehören in der Prignitz zum Team des ambulanten Hospizdienstes

Erst nach dem Kennenlernen wird entschieden, wer von den Helfern für eine Begleitung in Frage kommt. Dabei spielt es eine Rolle, ob Frau oder Mann die Hilfe in Anspruch nimmt und wie alt die Betroffenen sind. Losgelöst davon bietet die Diakonie den Service der Sterbebegleitung unbürokratisch und kostenlos an.

Seit Januar hat das Hospiz in Wittenberge geöffnet. Quelle: Stephanie Fedders

Begleitet werden auch die 34 Frauen und drei Männer des Hospizdienstes in ihrem Ehrenamt. Einmal im Monat laden Ute Gajewski und Sabine Schütz zu Gesprächen und Fortbildungen ein. Wer einen Menschen in der letzten Phase des Lebens zur Seite steht, kann den Austausch nutzen, um die Erlebnisse zu verarbeiten.

Wie groß das Interesse an der Hospizarbeit in der Prignitz ist, zeigte die Resonanz am Welthospiztag. Den 9. Oktober nutzten die Diakonie, das DRK und das Elbhospiz „Weiße Berge“, um vor dem Kulturhaus in Wittenberge gemeinsam für ihre Arbeit zu werben. Schließlich gebe es viele Berührungspunkte und eine Kooperation der Partner. Oft komme es vor, dass die Gäste des Hospizes zuvor bereits zuhause oder im Krankenhaus durch ehrenamtliche Helfer begleitet wurden.

Im Herbst 2022 möchte die Diakonie Prignitz einen neuen Kursus für die Hospizhelfer anbieten

Sofern es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, möchte die Diakonie Informationsabende anbieten, um die Arbeit der Sterbebegleiter vorzustellen und für Akzeptanz in der Bevölkerung zu werben.

Die Ausbildung der ehrenamtlichen Kräfte soll mit einem neuen Kursus im Herbst 2022 fortgesetzt werden. Interessenten können sich dafür schon jetzt mit der Diakonie in Verbindung setzen. Gesucht werden nicht nur mehr Männer, die sich für die Sterbebegleitung interessieren, sondern vor allem auch Prignitzer, die im Bereich Meyenburg und Pritzwalk wohnen und dort eingesetzt werden können.

Infos: Ute Gajewski, Koordinatorin Ambulantes Diakonie-Hospiz Prignitz, Tel. 03876 7973-14, Mail Gajewski@dw-karstaedt-wilsnack.de

Von Stephanie Fedders