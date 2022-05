Amtsgericht Ludwigslust: Häftling flieht von der Toilette in die Prignitz

Ludwigslust/Prignitz

Durch ein Toilettenfenster des Amtsgerichts in Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) ist ein 17-jähriger Untersuchungshäftling entkommen. Erst nach mehreren Stunden konnte ihn die Polizei bei Familienangehörigen in der Prignitz fassen, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag mitteilte.

Dem Jugendlichen war soeben der Haftbefehl verkündet worden, als er einen Toilettengang im Amtsgericht zur Flucht nutzte, wie es hieß.Der Zwischenfall ereignete sich demnach bereits am Samstagnachmittag. Gefasst worden sei der junge Mann am Abend desselben Tages. Ihm wird vorgeworfen, am Freitag in Schwerin einen 19-Jährigen geschlagen und beraubt zu haben.

Von MAZonline/dpa