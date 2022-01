Perleberg/Wittenberge

Das Prignitzer Amtsgericht hat kürzlich einen Fall verhandelt, in dem es um den Annäherungsversuch eines jungen Mannes ging – und diesen scharf verurteilt. Was sich Karim A. (Name von der Redaktion geändert) gegenüber einer 17-Jährigen aus dem Pritzwalker Umland erlaubte, ist „aufs Höchste respektlos“, betonte Richter Karsten Sprigode während der Verhandlung gegen den 22-Jährigen, der wie ein Unschuldslamm auf der Anklagebank saß.

Tatort: Bahnhof Wittenberge

Am 20. Oktober 2020 hatte er sich offenbar weniger in Zurückhaltung geübt: Auf Gleis 3 des Wittenberger Bahnhofes sprach Karim A. zwei Prignitzer Mädchen an. Beide waren zum Tatzeitpunkt minderjährig. Er suchte das Gespräch und wollte sich den Mädchen vorstellen. Auf einen begrüßenden Händedruck verzichteten die Mädchen allerdings lieber, denn den damals 20-jährigen Täter hatten sie noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen.

„Ich wollte ihm helfen“

Ein Gespräch entwickelte sich damals trotzdem – oder besser gesagt: Die heute 17-Jährige ließ sich notgedrungen auf ein Gespräch ein. „Ich wollte ihm helfen“, sagte sie glaubwürdig im Zeugenstand aus, während der Fremde nur wenige Meter weit von ihr entfernt saß. Sie erklärte ihm Zugverbindungen und ging davon aus, dass er Probleme hatte, sich zurechtzufinden.

Schlechte Deutschkenntnisse

Doch die Deutschkenntnisse des Angeklagten waren schlecht. Beide Mädchen haben nach eigenen Aussagen wenig von dem verstanden, was er sagte. Worum es ihm ging, wurde ihnen aber zügig klar, als sich der Beschuldigte neben das jüngere Mädchen setzte, seinen Arm um ihre Schulter legte und sie zu sich gezogen haben soll.

Der Schülerin wurde immer mulmiger zumute. Sie versuchte, sich der Situation zu entziehen. Karim A. sollte Abstand nehmen. Das hätten ihm beide Mädchen nicht nur gesagt, sondern auch mit Handzeichen gedeutet. Die Aufforderungen zum Gehen wurden noch energischer, als Karim A. schließlich über den Oberschenkel des Mädchens streichelte.

Die Abweisung der Schülerinnen konnte der 22-Jährige wohl aber nicht einfach runterschlucken. Seine anfängliche Freundlichkeit wandelte sich in Frust, sein Verhalten wurde aggressiver – und zwar so sehr, dass er den Inhalt seiner Getränkedose in die Richtung der Mädchen schüttete, wie eine Augenzeugin schilderte.

Mädchen flüchteten in Unterführung – und riefen die Polizei

Die Mädchen flüchteten in die Unterführung und riefen von dort die Polizei. Vor Gericht entschuldigte sich der Angeklagte, dessen Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist, in vielen Sätzen. Es sei sein Fehler gewesen. Er sei an dem Tag psychisch unausgeglichen gewesen und an die Kriegsereignisse in seinem Heimatland Syrien erinnert worden. Daher habe er nach eigenen Angaben jemanden zum Reden gesucht.

Über den Oberschenkel gestreichelt

Auch für das Berühren des Oberschenkels brachte er vor Gericht eine Erklärung hervor. „Ich wollte das Mädchen damit beruhigen“, gab ein Dolmetscher wieder, was Karim A. zuvor erklärt hatte. Der Angeklagte habe mit der Geste lediglich vermitteln wollen, dass er den Mädchen keine Gewalt antun werde. Weshalb er sich nach den ersten klaren Bekenntnissen der Mädchen nicht sofort von ihnen entfernte, konnte Karim A. bis zum Ende der Verhandlung allerdings nicht erklären.

Eine Drohung nach der Tat

Nachdem die Polizei am Tattag vor Ort gewesen war, soll Karim A. den Mädchen sogar noch drohend angekündigt haben, sie zu finden, erzählte die Freundin der betroffenen 17-Jährigen. Von dieser und anderen Gesten fühlten sich die Freundinnen eingeschüchtert. 2019 erst war Karim A. aus seinem kriegszerrissenen Heimatland nach Deutschland gekommen, seither hat er fünf Vorstrafen gesammelt.

Er wurde etwa wegen Körperverletzung, Diebstahls, Hausfriedensbruchs und versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Eine sechste Vorstrafe binnen seines mehr als zweijährigen Aufenthaltes wird nun dazukommen: Richter Karsten Sprigode verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 400 Euro.

„Höchst grenzwertig“

„Es ist auch im hiesigen Kulturkreis nicht verboten, Frauen anzusprechen, aber es ist höchst grenzwertig, wenn ein Mann den Arm um eine fremde Frau legt“, sagte Richter Sprigode. Das Gericht ging bei der Bewertung nicht von einem sexuellen Hintergrund der Tat aus. So wurde Karim A. nicht wegen sexueller Belästigung, sondern wegen tätlicher Beleidigung verurteilt.

Von Susann Salzmann