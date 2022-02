Amtsgericht Perleberg: Warum ein Raser auf freiem Fuß bleibt

Perleberg

Fünf Stunden lang wurde kürzlich im Perleberger Amtsgericht versucht, einen Frontalzusammenstoß vom 17. März 2020 zu rekonstruieren. Bei dem schweren Autounfall war eine 82-jährige Wittenbergerin an einem sonnigen Märztag gegen 9 Uhr ums Leben gekommen (die MAZ berichtete).

Keine Zeit für ein Ausweichmanöver

Angeklagt war nun ein 55-jähriger Mann aus Perleberg, der trotz Gegenverkehrs auf der B 189 zwischen Perleberg und Wittenberge überholen wollte. Gutachter für Straßenverkehrsunfälle bescheinigten dem Gericht eine schreckliche Gewissheit: Die Prignitzerin hatte nicht die geringste Chance, die Kollision mit dem Kia-Fahrer zu vermeiden. Die Zeit für ein Ausweichmanöver war viel zu knapp. Die Reaktionszeit betrug laut Gutachter Peter Stolle 0,7 Sekunden. Die Zeitspanne für ein Ausweichmanöver schätzte der Unfallanalytiker Martin Mandel auf eine bis zweieinhalb Sekunden ein.

Sowohl der vom Gericht als auch der von der Nebenklage bestellte Gutachter bestätigte, dass die Kollision aus Sicht der Verstorbenen nicht vermeidbar gewesen sei. Alles ging viel zu schnell. Was jedoch Sekunden vor dem tragischen Unglück genau passierte, konnten die beiden Sachverständigen anhand eines großen Trümmerfeldes und der Deformationen an den Autos in weiten Teilen schlussfolgern.

Der Angeklagte schweigt und hat keine Erinnerungen

Der Angeklagte Klaus A. (Name von der Redaktion geändert) äußerte sich zu dem Geschehenen nicht. Erst am Ende, als Richter Karsten Sprigode ihm das letzte Wort vor der Urteilsverkündung einräumte, beteuerte der Perleberger, an den Unfall selbst und die Ereignisse kurz zuvor keine Erinnerung zu haben.

Er selbst überlebte den Crash nur mit erheblichen Verletzungen. Kurz nach dem Unfall sei er zwar noch ansprechbar gewesen, schilderte ein 62-jähriger Zeuge, der damals als Ersthelfer vor Ort war und den Notruf wählte. Der Angeklagte wurde durch den Unfall in seinem Auto eingeklemmt. Per Hubschrauber wurde er mit Wirbelsäulen- und Beckenbrüchen sowie einer Lungenquetschung von den Einsatzkräften ins Krankenhaus geflogen. Zwei Not-OPs und ein künstliches Koma folgten für Vielfahrer Klaus A.. Doch für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Rechtsmediziner erläuterte Obduktionsergebnis

„Sie hing in den Gurten, war angeschnallt und deutlich tot“, beschrieb der 62-jährige Ersthelfer den verstörenden Anblick des Opfers, den er im Zeugenstand nur ungern näher ausführen wollte. Seine Beschreibungen und die des Rechtsmediziners, der das Obduktionsergebnis ausführlich erläuterte, ließen allesamt den Atem stocken. Die Frau verstarb an einem Polytrauma. Es gab also mehrere Verletzungen, die für sich genommen schon zum Tod geführt hätten.

Dem Ehemann der Getöteten kommen die Tränen

Der Ehemann der Toten saß während des gesamten Prozesses im Verhandlungssaal. Er weinte und wischte sich regelmäßig Tränen aus dem Gesicht – erst recht, als der Rechtsmediziner noch einmal resümierte, dass die Frau unter „massivster stumpfer Gewalteinwirkung“ ums Leben kam. Dass der Tod nach dem Unfall nach Expertenmeinung schnell eintrat, war für den Witwer nur ein schwacher Trost. 33 Jahre führten er und seine Frau eine glückliche Ehe. Das Leben ohne sie sei schwer und mache ihm nach eigenen Angaben zu schaffen.

Wie groß die Wucht des Zusammenpralls gewesen sein muss, verdeutlichte der Sachverständige Mandel an der Tatsache, dass der Motor des entgegenkommenden Fords, in dem das spätere Opfer saß, durch den Aufprall aus dem Auto geschleudert wurde. Danach überschlug sich das Unfallfahrzeug mehrfach und landete im Graben. Das Auto des Angeklagten blieb auf der Fahrbahn stehen. Die Gutachter Mandel und Stolle konnten die letzten fünf Sekunden anhand eines Datenerfassungsgerätes im unfallverursachenden Fahrzeug rekonstruieren. In den diesen fünf Sekunden steigerte der Angeklagte nachweislich seine Geschwindigkeit - von 82 auf 97 Stundenkilometer. Zwei Sekunden vor dem Unfall soll Klaus A. zunächst zum Überholen nach auf die Gegenfahrbahn gelenkt und den Mittelfahrstreifen überquert haben, als er eine halbe Sekunde vor dem Unfall laut Mandel wieder nach rechts lenkte und auch den Fuß vom Gaspedal nahm.

Sieben Stunden Verhandlung

Wen er überholen wollte, blieb unklar. Im Raum standen ein Tanklaster und/oder ein vorausfahrender Transporter. Letztlich machte das für das Gericht aber kaum einen Unterschied. Nach siebenstündiger Verhandlung war das Gericht von einer vorsätzlichen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässigen Tötung überzeugt.

Ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Amtsrichter Karsten Sprigode verurteilte den Perleberger zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Die werden zur dreijährigen Bewährung ausgesetzt. Aber nur, weil das Bundeszentralregister noch keine Vorstrafen enthält. Dem Witwer muss Klaus A. zusätzlich 5000 Euro zuzüglich Zinsen Hinterbliebenengeld zahlen. Der Anwalt der Nebenklage hatte in seinem Plädoyer 25 000 Euro gefordert.

Klaus A. darf wieder Autofahren

Mittelfristig kann sich der Klaus A. übrigens auch wieder hinter das Lenkrad setzen. Die Führerscheinbehörde soll ihm seine Fahrerlaubnis nicht vor Ablauf von drei Monaten wieder ausstellen. An der Stelle, an der sich der Unfall ereignete, gilt seither übrigens ein Überholverbot.

Von Susann Salzmann