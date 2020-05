Preddöhl

Zwei Männer – vermutlich Angler – haben am späten Samstagabend vier Jugendliche angegriffen. Die vier Freunde unternahmen gegen 22.30 Uhr eine Tretbootfahrt auf dem Stausee in Preddöhl. Mit Bier und einer Musikbox fuhr die Truppe über den See und ließen die Musik laut über den See schallen.

18-Jährigen unter Wasser gedrückt

Das ärgerte zahlreiche Angler rund um den See. Als die Jugendlichen mit dem Tretboot anlegten, griffen zwei Männer sie an, schubsten einen 18-Jährigen vom Boot und drückten ihn mehrmals unter Wasser. Ein anderer 18-Jähriger bekam einen Faustschlag ins Gesicht und fiel auch ins Wasser. Als die Polizei eintraf, waren die Angler nicht mehr vor Ort. Die Beamten nahmen zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall weiter.

