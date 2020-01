Anna Winter erhält Publikumspreis für Schnittkäse aus Schafrohmilch

Strigleben

Einen Publikumspreis beim Wettbewerb Deutscher Käsepreis 2019/2020 vom Verband für handwerkliche Milchverarbeitung im ökologischen Landbau erhielt Anna Winter aus Strigleben (Gemeinde Groß Pankow) für ihren Schnittkäse aus Schafrohmilch. Der Publikumspreis wurde durch Verbraucher auf dem Münchener Viktualienmarkt bei einer Verkostung ermittelt.

Die Preisträger dürfen die Auszeichnungen ein Jahr lang tragen und die Medaillen auf den prämierten Produkten anbringen. „Es ist das erste Mal, dass ich mich an diesem Wettbewerb beteiligt habe. Der Verband vertritt mich, so wie ich es brauche. Jetzt machst du da mal mit, um zu sehen wo du stehst”, dachte sich die Vollerwerbslandwirtin.

Sie hat seit 1986 Schafe

Unter 132 Milch- und Käsespezialisten belegte sie bundesweit den 34. Platz. „Das ist schon wie ein Schulterklopfen”, sagte Anna Winter zufrieden. Seit 1997 stellt sie in ihrer Hofkäserei in Strigleben Schafskäse her. Für ihr Produkt nutzt sie ausschließlich Milch von den eigenen Schafen. Auch das Futter erzeugt sie selbst.

„Seit 1986 habe ich Schafe. Mit zehn sind wir, mein damaliger Partner und ich, im Jahr 1992 hier in Strigleben angekommen. Wir kamen aus Nordbayern und waren auf der Suche nach einem Hof. Das hier war für uns wie Amerika”, berichtete sie.

Lämmer bleiben vier Wochen bei Muttertieren

„Der Hof war zu verkaufen. Aber es musste sehr viel gemacht werden. Von den Leuten hier im Dorf haben wir viel Hilfe erfahren”, sagte sie und lobte den Zusammenhalt und die Unterstützung der Leute in der Prignitz. Ihre 41 ostfriesischen Milchschafe stehen derzeit auf Ackerflächen und fressen den Getreideauswuchs ab.

Die ostfriesischen Milchschafe wurden über Jahrhunderte gezielt für die Milchproduktion gezüchtet. „Ab Ende Februar geht das Lammen los”, sagte sie. Einmal im Jahr bekommen die Schafe Nachwuchs. Die Lämmer lässt Anna Winter etwa vier Wochen lang bei den Muttertieren. „In der Zeit könnte man die Tier auch selbst groß ziehen. Ein Schaf kann das aber besser”, sagte sie. Danach beginnt die Entwöhnungsphase. Nach acht bis zehn Wochen sind sie dann ganz weg von der Mutter. „Etwa zwei Tage lang rufen sie sich noch. Kind und Mutter bauen eine enge Bindung auf”, beobachtete sie.

Bruch wird mit der Käseharfe klein geschnitten

Einmal im Jahr schert sie ihre Schafe per Hand. „Wolle ist heute leider nicht mehr das ausschlaggebende Produkt. Zur Fleischproduktion und zur Landschaftspflege, etwa der Deichpflege, werden Schafe heute überwiegend genutzt.” Rund ein halbes Jahr lang werden die Tiere täglich gemolken. Das geht bis Anfang Oktober. An jedem zweiten Tag wird gekäst, damit die Milch nicht schlecht wird.

Der Milch werden in einem genau abgestimmten Prozess zunächst Sauerkulturen hinzugefügt. Durch verschiedene Bakterienkulturen wird der Geschmack reguliert. Das Ganze wird in einem doppelwandigen Kessel im Wasserbad auf 32 Grad Celsius erhitzt. Dann wird Lab dazugegeben. „Nach einer halben Stunde bekommt die Milch eine Konsistenz wie Pudding.”

Der Bruch wird dann mit einer Käseharfe klein geschnitten, damit die Molke austreten kann. Nach dem Ausformen am Tag nach dem Käsen wird die Masse gesalzen. Im Reiferaum reifen die Käse-Leiber bei einer Temperatur von 14 Grad mindestens sechs Wochen lang.

Auch Anna Winter fürchtet den Wolf

„Das meiste verkaufe ich bei mir im Hofladen, einiges auf Märkten. Ich habe keine Öffnungszeiten, da ich viel unterwegs bin. Morgens oder abends trifft man mich am ehesten auf dem Hof an. Am besten ist es aber vorher anzurufen”, rät sie ihren Kunden. Ihre Hofkäserei liegt an der Brandenburger Milch- und Käsestraße.

Mit dem Wolf hatte sie glücklicherweise noch nicht zu tun, aber es graust ihr davor. „Ich wäre bereit ein bis zwei alte Schafe pro Jahr dem Wolf zu „opfern”, aber aus der Erfahrung anderer Schäfer weiß ich, dass der Wolf erstmal großen Schaden bei vielen Tieren anrichtet, bevor er zu fressen beginnt”, sagte sie.

Erst kürzlich stellte sie einen Antrag zur Förderung von Wolfspräventionsmaßnahmen beim Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, um ihre Tiere durch entsprechende Zäune besser schützen zu können.

Von Jens Wegner