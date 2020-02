Asylbewerberheim brennt – 21-jähriger Bewohner festgenommen

Premnitz

In der Nacht zu Freitag hat es in einem Asylbewerberheim gleich an mehreren Stellen gebrannt. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. 26 Bewohner des Hauses sowie zwei Mitarbeiter des Wachdienstes konnten sich in Sicherheit bringen, zwei weitere Hausbewohner wurden von den Einsatzkräften aus dem Haus befreit.

Dringender Tatverdacht gegen 21-Jährigen

Das Wachpersonal gab an, dass ein 21 Jahre alter Bewohner der Unterkunft für die Feuer verantwortlich ist. Er wurde von der Polizei unter dringendem Tatverdacht der Brandstiftung festgenommen.

Wachpersonal leicht verletzt

Die Mitarbeiter des Wachdienstes erlitten beim Versuch, die Brände zu löschen, leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort behandelt. Die Feuerwehr hat nach dem Löschen das Asylbewerberheinm durchlüftet. Nach rund zwei Stunden konnten die Bewohner in ihre Zimmer zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Von Cevin Dettlaff