Atommüllendlager Prignitz: Bürger dürfen wieder mitdiskutieren 

Helle/Karstädt

Die Suche nach einem geeigneten Endlager für Atommüll geht in die nächste Runde. Am Donnerstag bietet die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) erneut eine Veranstaltung für alle interessierten Bürger an, die sich informieren und mitdiskutieren möchten.

Ursprünglich sollte diese zweite Bürgerbeteiligung bereits am vergangenen Freitag online über die Bühne gehen, aber „ durch den Technikausfall am 11. Juni ist der Wegweiser durch den Zwischenbericht Teilgebiete, die interaktive Karte und den 3D-Viewer für die geologischen 3D-Modelle der Länder ausgefallen“, erklärte Monika Hotopp, Pressesprecherin der BGE.

Zwei Prignitzer Gebiete kommen als Atommüllendlager infrage

Der Nachholtermin ist jetzt für Donnerstag, 17. Juni, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr geplant. Die BGB bietet die Einstiegsveranstaltung in digitaler Form mit einem Livestream an. Die Veranstaltung soll ein Wegweiser sein durch die Materialien, die auf der BGE-Homepage zum Zwischenbericht Teilgebiete zu finden sind. Die BGE sucht derzeit deutschlandweit nach einem möglichen Lager für Atommüll. Nach aktuellem Stand kämen zwei Prignitzer Gebiete dafür infrage.

Denn sowohl ein Gebiet bei Helle (Gemeinde Groß Pankow) als auch eines bei Karstädt sind derzeit in der Auswahl unter 90 Teilgebieten bundesweit. Sie könnten nach ersten Erkenntnissen ein sicheres Lager für eine Million Jahre sein – zumindest nach dem ersten Zwischenstand der Untersuchungen.

Nachdem im Oktober 2020 die 90 möglichen Standorte für ein Atommüllendlager erstmals benannt wurden, folgten im Februar die ersten Beratungstermine und nun dürfen Bürger erneut Fragen stellen. Denn Kritik an dem Auswahlverfahren gibt es nicht nur von Anwohnern, sondern auch aus der Politik.

Thomas Domres wünscht mehr Engagement der Landesregierung

Der Linken-Landtagsabgeordnete Thomas Domres ist mit der Art der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht zufrieden. Das Datum sei nicht glücklich gewählt, findet er zum Beispiel. Er spricht sich dafür aus, einen Termin zu finden, an dem auch ehrenamtlich engagierte Menschen teilnehmen können. Domres zudem eine Dringlichkeitsanfrage an die Landesregierung: Er will wissen, welche Schlussfolgerung diese aus dem bisherigen Verfahren zieht.

Auch wenn die Zuständigkeit nicht bei der Landesregierung liegt, wünscht er sich von dieser mehr Engagement.: „Es gibt nach wie vor zu wenig Unterstützung für die Kommunen.“ Vorbild ist für ihn in dieser Hinsicht Niedersachsen: „Ich erwarte von unserer Landesregierung Ähnliches“, betont er. Lob hatte für einige Arbeitsgruppen übrig, deren Ergebnisse er „inhaltlich und fachlich okay“ fand.

Von 90 potenziellen Gebieten liegen 17 im Land Brandenburg

Einen ersten Lichtblick für den Landkreis gab es in der vergangenen Woche. Denn seit den Ausführungen eines Fachmanns vom Bergamt Brandenburg in Cottbus im kreislichen Landwirtschafts- und Umweltausschuss scheint klar, dass die Salzstöcke bei Helle und Karstädt nicht als das bevorzugte Gestein gelten, in das irgendwann der Atommüll sicher eingelagert werden könnte. Dennoch ist das letzte Wort in Sachen Atommüllendlagen noch lange nicht gesprochen. Derzeit befindet sich die Suche noch im Anfangsstadium.

Bis 2031 will die BEG einen geeigneter Standort für ein Endlager ausfindig machen und diesen ab 2050 für eine Million Jahre nutzen. Von 90 potenziellen Gebieten in ganz Deutschland würden 17 im Land Brandenburg liegen. Wer den Livestream verfolgen will, kann das auf dem Youtube-Kanal der BGE tun. Am Veranstaltungstag führt ein Link von der Homepage der BGE www.bge.de direkt zum Stream. Alle weiteren Informationen sowie eine genaue Einsicht über den aktuellen Stand der einzelnen Gebiete gibt es ebenfalls auf der Internetseite der BGE.

Von Bernd Atzenroth und Julia Redepenning