Auf alten Prignitzer Eisenbahn-Wegen (3)

Wer sich von der Höhe Gandow in Richtung Lenzen aufmacht, kann nicht mehr ganz so unbeschwert in die Pedalen treten: Die Strecke wird auch gern von Autofahren benutzt, von Joggern und Hundebesitzern, die ihre vierbeinigen Freunde Gassi führen.

Dort zieht sich der Weg auf einem das Gelände ausgleichenden, kleinen Damm dahin. Auf seiner rechten Seite wurde dazu ein mächtiger Bahngraben angelegt – dorther stammt das Material für den Damm.

Schrankenkurbel mit Drahtzug

Sobald sich der Wald gelichtet hat, passiert man den ersten von drei Bahnübergängen bei Gandow. Der mittlere mit Fliedergebüsch, Wegerampe und Weißdornhecke versehene Übergang ist Posten 17, von dem aus ein Bahnwärter die Schranken der beiden anderen Überwege mittels Drahtzug und Schrankenkurbel bedient hat.

Im Flieder versteckt sich das Fundament und unter einem Gestrüpphaufen das zerbrochene, aber vollständige Abteilungszeichen 146,7.

Hinter dem dritten Überweg sind im Gebüsch zwei weitere Abteilungszeichen sowie das Fundament eines Streckenfernsprechers zu sehen, in das sich heute eine mittelgroße Eiche einkuschelt.

Alle zwei Kilometer ein Fernsprecher für den Notfall

Fernsprecher standen in regelmäßigen Abständen entlang der Bahnlinien. Bei einer Hauptbahn wie der Lüneburger gab es sie etwa alle zwei Kilometer; im Notfall konnte die Zugmannschaft von dort aus Verbindung mit den nächsten Bahnhöfen aufnehmen, und der Streckengeher hatte sich von dort aus zu melden.

Am Posten 18: der Übergang zur F 195. Unter dem Asphalt befinden sich noch Reste des alten Kleinpflasters mit Stahlschwellen. (Archiv Kerstin Beck) Quelle: Kerstin Beck

Am Posten 18 präsentiert sich der Übergang zur F 195. Unter dem Asphalt befinden sich noch Reste des alten Kleinpflasters mit Stahlschwellen.

Weiter geht es geradeaus über die Rekener Straße zum berühmten Abteilungszeichen 149,0. Damit ist natürlich die Kilometrierung vom Lehrter Bahnhof in Berlin gemeint - von Wittenberge aus sind es bis zum Lenzener Bahnhof lediglich 20 Kilometer.

Und dann die Flutgrabenbrücke: Nach dem Einsturz infolge des Hochwassers 1888 ist sie nur eingleisig mit Zementbrückenbalken wiederaufgebaut worden.

Nach dem Übergang Karstädter Straße geht es die Hilgermannstraße entlang. An deren Ende wird die Strecke gerade durch einen neuen Raiffeisenmarkt mit Tankstelle überbaut.

Gegenüber der Straße ist das - inzwischen sanierte - Stellwerk Lo zu sehen, rechts davon geht es in die Straße "Am Bahndamm" und weiter zur Gleisseite des Bahnhofes. Quelle: Kerstin Beck

Vorhanden ist noch das sanierte Stellwerk Lo gegenüber der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße.

Das Klinkerhaus, das der Anlage gegenüber steht, wurde als Bahnbedienstetenwohnhaus errichtet, was auch am dazugehörigen Stall zu erkennen ist.

Die Gleisseite des Lenzener Bahnhofes im Jahr 1905. Quelle: Kerstin Beck

Biegt man jetzt in die Jahnstraße links und danach gleich rechts in die Rudolf-Breitscheid-Straße ein, dann kommt endlich der Lenzener Bahnhof in Sicht. Seine Gleisseite erreicht man, wenn man gegenüber der Tankstelle in die Straße „Am Bahndamm“ weiterfährt.

Früher ein imposanter Bahnhof, heute eine Grundschule

Heute ist in dem Gebäude eine Grundschule untergebracht. Vorhanden sind dort noch ein Güterschuppen, die ehemalige Schmiede der in den 1930er Jahren aufgelösten Bahnmeisterei, ein Stallgebäude, die Kopf- und Seitenrampe sowie vor dem Bahnhof das Kleinpflaster des Hausbahnsteiges.

Dieselbe Sicht 107 Jahre später. Heute wird der Bahnhof als Grundschule genutzt. Quelle: Kerstin Beck

Zum Plus Bus gelangt man, wenn man die Jahnstraße etwas weiter stadteinwärts fährt. Auf der rechten Seite ist die Haltestelle zu sehen.

Nun ist es auch an der Zeit, der literarischen Stellung der Lüneburger Bahn zu gedenken: Ganz vorn steht der Lenzener Heimatdichter Hermann Graebke, der lustige Begebenheiten, die sich einst – oder auch nicht – ereignet hatten, in Verse packte. Das ging vom stinkenden Käse bis hin zum Bauern, der „to de Swien“ gehörte und deshalb auch in ihrer Gesellschaft mitfuhr.

2006 gab es die Örtlichkeit noch: das Bahnhofsklo, in dem "Fru Amtmann Fettsch ut Unbesandten" ihr nächtliches abenteuerliches Erlebnis hatte.. Quelle: Kerstin Beck

Unvergessen ist auch Martha Tiedkes Gedicht „Unschüllig“, in dem es darum geht, dass eine feine Dame aus Unbesandten und der Lenzener Nachtwächter unfreiwillig zusammen eine Nacht im „stillen Örtchen“ des Bahnhofes verbrachten.

Karl May war auch dort

Ob Karl May dieses ebenfalls besuchte, wird man nie erfahren, aber immerhin stieg er am 2. Mai 1898 in Lenzen aus, um von dort aus seinen abenteuerlichen Weg ins hannoversche Gartow fortzusetzen. Literarisch verewigt hat der bekannteste deutsche Schriftsteller seine Reise in der Lüneburger Bahn jedoch nicht.

Fazit: Diese Strecke besitzt wegen ihrer historischen Bedeutung zur Verkehrsgeschichte Brandenburgs und zudem durch ihre teilweise Lage im Biosphärenreservat brandenburgische Elbtalaue ein großes touristisches Potential.

