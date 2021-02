Augenklinik zieht von Groß Pankow nach Wittenberge

Groß Pankow

Die Augen-Tagesklinik Groß Pankow wird den alten Standort in Groß Pankow verlassen und ein neues Gebäude in Wittenberge in der Nähe des Bahnhofs beziehen. Das teilte heute auf Anfrage Kurt-Dietrich Freiherr von Wolff mit.

Räume im alten Gutshaus sind zu klein geworden

Als Begründung gab der Augenarzt, der die Augen-Tagesklinik 1993 gemeinsam mit Professor Bernhard von Barsewisch in Groß Pankow gegründet hatte, an, dass die Räumlichkeiten im damals frisch restaurierten Gutshaus den in den letzten mehr als 25 Jahren immer weiter gestiegenen Anforderungen nicht mehr gerecht werden können – mit anderen Worten einfach zu klein geworden sind.

Vor dem Wittenberger Bahnhof ist neben den Parkplätzen viel Platz für einen Neubau. Quelle: Stephanie Fedders

In den letzten Jahren habe sich der Bedarf der Bevölkerung an hochwertigen augenärztlichen Leistungen sehr ausgeweitet, heißt es in der Mitteilung. Die Operationszahlen in Groß Pankow haben sich demnach seit Beginn mehr als verdoppelt. Daneben nehmen auch die konservativen Konsultationen stetig zu, da es in der weiteren Umgebung immer wenige Augenärzte gibt.

Entscheidung für einen verkehrstechnisch günstigen Standort

Neben dem nun gewählten Standort Wittenberge standen auch andere Optionen außerhalb der Prignitz zur Debatte, betonte von Wolff. Den Ausschlag für den Bahnhofsvorplatz in Wittenberge habe letztendlich die exzellente regionale, aber auch überregionale verkehrstechnische Anbindung gegeben, sagte die Verwaltungschefin der Klinik, Claudia Münn.

Patienten aus der gesamten Prignitz und aus der Altmark können die Klinik dann deutlich bequemer erreichen. Mit dem ICE sei man daneben an die Metropolregionen Berlin und Hamburg angebunden, was die Attraktivität gerade für junge Ärzte, in der Prignitz zu arbeiten, wesentlich erhöhe.

2024 soll es in Wittenberge losgehen

Mit Dankbarkeit und etwas Wehmut blickt Holger Bull, gemeinsam mit Kurt-Dietrich von Wolff ärztlicher Leiter der Einrichtung, auf die Zeit in Groß Pankow zurück. „Die Augen-Tagesklinik war der Grund, warum ich vor 27 Jahren in die Prignitz gezogen bin, weil sie als eine der modernsten ambulant-operativen Einrichtungen in ganz Deutschland galt, sagte der Wahl-Pritzwalker.

Holger Bull untersucht eine Patientin. Quelle: Christamaria Ruch

„Nun wollen wir erneut ein Centre of Excellence schaffen, um die augenärztliche operative Versorgung für die Region auch für die Zukunft zu sichern.“

Gefragt nach dem Startzeitpunkt für die Einrichtung in Wittenberge sagte er, dass man das Jahr 2024 ins Auge gefasst habe. Ob und in welcher Form es dann in Groß Pankow weitergehe, sei noch nicht entschieden.

Marco Radloff: Für Groß Pankow ist das ein Verlust

Nicht glücklich über die Entwicklung gab sich auf Nachfrage Groß Pankows Gemeindebürgermeister Marco Radloff, wiewohl er den Plänen dennoch ein gewisses Verständnis entgegenbrachte. „Für uns als Gemeinde und als Ort ist das ein Verlust. Groß Pankow ist in den vergangenen Jahrzehnten stark über die Augentagesklinik definiert worden.“ Es sei ein schwacher Trost, dass die Klinik wenigstens in der Prignitz bleibe und nicht gleich ganz die Region verlasse.

Die Gemeinde hatte noch versucht, die Betreiber der Augentagesklinik zum Bleiben zu bewegen. Doch der Versuch war nicht von Erfolg gekrönt.

Oliver Hermann: „Freuen uns, dass Wittenberge ausgewählt worden ist“

„Das letzte Gespräch mit Kurt-Dietrich Freiherr von Wolff fand in der vergangenen Woche statt. Es war ein sehr gutes Gespräch“, betonte Marco Radloff, auch wenn ihm der Ausgang nicht gefallen hat. Aber: „Die Umstände sind für uns als Gemeinde nicht zu beeinflussen.“

Die Kommune hatte angeboten, noch ein Konzept zur Vergrößerung der Klinik am Standort zu suchen, doch musste Radloff einsehen, dass die Argumente für den Neubau und Umzug nach Wittenberge wohl stärker waren. Radloff bot nun seine Unterstützung an, wenn es darum geht, die Nachnutzung des jetzt als Klinikgebäude genutzten Gutshauses zu organisieren.

Das Gutshaus in Groß Pankow, in dem sich seit 1993 die Augentagesklinik befindet. Quelle: Bernd Atzenroth

Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann zeigte sich über die Umzugs-Entscheidung indessen sehr erfreut, wie aus einer Mitteilung der Stadt Wittenberge hervorgeht. „Dass die Augenklinik der Region erhalten bleibt, ist für den Landkreis Prignitz eine sehr gute Nachricht. Wir freuen uns, dass Wittenberge mit dem sehr guten Infrastrukturanschluss des Bahnhofes ausgewählt worden ist.“

Holger Bull: „Wichtig, dass die Entscheidung für die Prignitz gefallen ist“

Der geplante Neubau soll im unmittelbaren Bahnhofsumfeld und mit Unterstützung der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wittenberge realisiert werden.

Zeitweise stand offenbar sogar zur Diskussion, dass die Augentagesklinik im alten Bahnhofsgebäude einzieht, ließ Holger Bull durchblicken – bis das Angebot für die nahe gelegene Freifläche kam und damit die Chance auf einen verkehrstechnisch zentral gelegenen Neubau. „Es ist wichtig, dass die Entscheidung für die Prignitz gefallen ist“, betont Holger Bull, „wir bleiben gerne in der Prignitz, gehen aber dahin, wo es verkehrsgünstig ist.“ Auf die damit verbundene Herausforderung freut er sich.

Von Bernd Atzenroth