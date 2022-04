Ausbau des Breitbands in der Prignitz kommt voran

Perleberg

Die e.discom hat einen Meilenstein beim Breitbandausbau in der Prignitz erreicht: In ihrem Ausbaulos ist mit 142 Kilometern Kabeltrasse mehr als die Hälfte der zurzeit geplanten 257 Kilometer Gesamtlänge errichtet. Auch bei der Fertigstellung der Glasfaseranschlüsse kommen e.discom und die Partnerunternehmen vorwärts, berichtet das Unternehmen. Die öffentliche Förderung gilt aktuell für Adressen mit einer Internetgeschwindigkeit von weniger als 30 Megabyte pro Sekunde, die sogenannten „weißen Flecken“.

Landrat lobt Entwicklung trotz Corona-Lage

„Dass wir trotz Pandemie diese Etappe erreicht haben, ist das Ergebnis der professionellen Arbeit aller Beteiligten. Dennoch ist uns bewusst, dass es sich auch beim Abschluss nur um ein Zwischenziel handelt. Der Breitbandausbau in der Prignitz muss weiterhin vorangetrieben werden“, sagt Landrat Torsten Uhe.

647 Anschlüsse fertiggestellt

Mit Stand von Ende Februar sind insgesamt 647 Anschlüsse tiefbaulich fertiggestellt worden, 133 Anschlüsse betriebsbereit und 51 Anschlüsse bereits in Betrieb gegangen. Nach Abschluss der Querungen von Bahngleisen durch Kabeltrassen ist für Juli in Pritzwalk die Inbetriebnahme aller geförderten Glasfaseranschlüsse geplant. In Groß Pankow und Barenthin erfolgen laut Planung ab Ende April die ersten Inbetriebnahmen.

Die Bauarbeiten laufen in allen Bereichen des e.discom-Loses in der Prignitz, so das Unternehmen in einer Mitteilung. So werden sie demnächst unter anderem in Gumtow beginnen. Im Raum Meyenburg laufen dafür aktuell die Vorbereitungen.

Von MAZonline