Potsdam

Für den zügigen Weiterbau der A14-Nordverlängerung haben das Land Sachsen-Anhalt und der Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) einen Kompromiss ausgehandelt. Der Vergleich gelte für alle noch zu bauenden Abschnitte auf einer Gesamtlänge von 70 Kilometern, sagte Verkehrsminister Thomas Webel ( CDU) am Dienstag, nachdem das Kabinett in Magdeburg der Einigung zugestimmt hatte.

Demnach nimmt das Land zusätzliche 8,6 Millionen Euro für Bau- und Planungskosten in die Hand. Es entstehen zusätzliche Flächen für den Artenschutz, Trassenbegrünungen und Lärmschutzbauten. Der BUND nehme dafür eine laufende Klage gegen die Elbquerung an der Landesgrenze zu Brandenburg zurück und verzichte auf weitere Klagen. Bereits vor einer Woche hatte der BUND-Landesverband Brandenburg seinen Widerstand gegen das Projekt aufgegeben und einen Vergleich mit der Landesregierung geschlossen. Dieser Vergleich betrifft die Elbquerung bei Wittenberge und das Teilstück zwischen den Anschlussstellen Wittenberge und Karstädt ( Prignitz).

Die A14 ist nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums das größte Bundesfernstraßenprojekt in den östlichen Bundesländern. In Mecklenburg-Vorpommern ist sie bereits fertig gebaut. Sie führt zunächst von Wismar über die Landesgrenze bis nach Karstädt in Brandenburg. Derzeit geht es um den Lückenschluss in Brandenburg und Sachsen-Anhalt, damit die Strecke zwischen Magdeburg und Schwerin durchgängig befahrbar wird.

Für die Brandenburger Grünen bleibt die A14 ein „politischer Fehler“. Es würden „völlig unrealistische Werte von 23 000 Kraftfahrzeugen am Tag angenommen“, kritisierte der Landesvorsitzende Clemens Rostock. Eine wechselseitig dreispurige Bundesstraße hätte aus seiner Sicht ausgereicht.

Von MAZonline