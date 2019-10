Glöwen

Die aktuellen Arbeiten an der B 107 vom Ortsausgang Glöwen in Richtung des Knotenpunkts mit der Kreisstraße 7005 einschließlich der Verlegung des Knotenpunkts werden am heutigen Freitag abgeschlossen. Das teilte das Landesamt Straßenwesen mit. Der Abschnitt der B 107 und die K 7005 werden im Laufe des Tages für den Verkehr freigegeben. Damit sind die Arbeiten am Los 2 abgeschlossen.

Das Bauvorhaben wird seit 23. September von der Firma Eurovia ausgeführt und besteht aus folgenden drei Teilmaßnahmen: Los 1: B 107, Deckenerneuerung und Wendeschleife, Los 2: B 107, Knotenpunkt mit der K 7005 und Los 3: B 107, Radwegsanierung.

Umleitung ausgeschildert

Vom 21. Oktober bis voraussichtlich 8. November ist die zweite Vollsperrung der B 107 geplant. In dieser Zeit erfolgt die Deckenerneuerung der B 107 von der Landesgrenze Sachsen-Anhalt bis zur K 7005 (Los 1).

Die ausgeschilderte Umleitung führt vom Kreisverkehr in Havelberg über die L 3, Bad Wilsnacker Straße, in Richtung Nitzow, weiter über die L 10 bis zum Abzweig zur K 7006. Über die Kreisstraßen 7006 und 7005 wird der Verkehr wieder auf die B 107 geführt.

