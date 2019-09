Glöwen

An der Bundesstraße B 107 stehen zwischen Glöwen und der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt Straßenbauarbeiten an. Baubeginn ist nach Angaben von Uwe Sypitzki von der in Kyritz sitzenden Niederlassung West des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg am kommenden Montag, 23. September. Laut Sypitzki besteh...