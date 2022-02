Wittenberge

Es war nur ein einziger Tag im Sommer 2021, an dem der Verkehr einmal nicht wie gewohnt zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt rollte. Der 5. Juni war der Tag, an dem die Elbbrücke bei Wittenberge gesperrt war. Über dem Wasser protestierten Umweltschützer gegen den Weiterbau der A 14. An der Kreuzung Wahrenberger Straße und B 189 traf der Zorn der Autofahrer die Polizisten, die mit ihrem Wagen die Zufahrt blockierten.

B 189: Elbebrücke bei Wittenberge muss saniert werden

Dieser eine Tag hat gezeigt, welchen Stellenwert die feste Elbquerung in der Region hat. Für den Güterverkehr, für Pendler, für Urlauber. Wenn hier nichts mehr geht, bedeutet das Umwege von jeweils mehr als 100 Kilometern, um als Alternativen die Brücken in Dömitz oder Tangermünde zu nutzen.

Radfahren erlaubt: Zuletzt während der Demo am 5. Juni 2021, nach der Sanierung der Elbquerung auch ganz legal. Quelle: Stephanie Fedders

Ein Szenario, das sich keiner wünscht, das aber auch nicht ganz abwegig ist. Denn entscheidend für den Verkehrsfluss über dem Fluss ist der Zustand des Bauwerkes. Und der gibt langfristig Anlass zur Sorge, weil das Alter seinen Tribut fordert. 1978 wurde die Brücke fertig gestellt und verbindet seitdem die Prignitz und die Altmark. Sie ist rund 1100 Meter lang und unterteilt in die 700 Meter lange Vorlandbrücke und in die Strombrücke.

Wie es um die Belastbarkeit der Konstruktion steht, zeigen die regelmäßigen Untersuchungen, für die die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt zuständig ist. Vorgesehen ist alle sechs Jahre eine Haupt- und alle drei Jahre eine Einfachprüfung. Bei diesen Begehungen werden dann laut Auskunft der Behörde Mängel und Schäden dokumentiert und bewertet.

B 189: Elbebrücke bei Wittenberge weist erhebliche Schäden auf

Liegen die Ergebnisse in einem kritischen Bereich, werden die Abstände der Kontrollen kürzer. Das ist bei der Elbebrücke der Fall. „Wir haben hier ein Problem und wir wissen davon. Daher machen wir Sonderprüfungen, um den Zustand abzugleichen“, erklärt Stefan Hörold von der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt.

So geschehen im Herbst vergangenen Jahres. Dabei habe sich aber gezeigt, dass bereits zuvor ergriffene Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung den gewünschten Effekt haben. Gemeint ist die Geschwindigkeitsbegrenzung für Lkw auf 50 Stundenkilometer, wodurch sich „der Schadensfortschritt erheblich abgeschwächt habe“, wie die Behörde auf MAZ-Nachfrage mitgeteilt hat. Neue Rissverdachtsfälle oder ein Risswachstum seien zuletzt nicht festgestellt worden.

B 189: Nach der Fertigstellung der A 14 soll die Elbquerung bei Wittenberge saniert werden

Dennoch bleibt die 44 Jahre alte Elbebrücke ein Sorgenkind, das auf der Skala von eins bis vier derzeit mit der Note 3,0 bewertet wird. Das heißt: „Nicht ausreichender Zustand.“ Aufgrund des jahrzehntelangen Betriebes gebe es Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen, die nur durch bauliche Maßnahmen behoben werden können.

Die Sanierung der B-189-Brücke inklusive Bau eines Radweges ist allerdings erst nach der Fertigstellung des Autobahnabschnittes zwischen Wittenberge und Seehausen-Nord vorgesehen, damit der Verkehr dann über die neue Brücke geleitet werden kann. Im Jahr 2025 soll die A 14 in Betrieb genommen werden.

Mindestens drei Jahre muss die Elbebrücke also noch durchhalten und die Fahrzeuge tragen. Da die Temporeduzierung für den Güterverkehr Wirkung zeigt, geht die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt derzeit nicht davon aus, dass zusätzliche Verkehrseinschränkungen oder sogar eine Sperrung erforderlich werden.

