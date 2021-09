B5/Kletzke

Ein Auto ist am Freitag gegen 11.50 Uhr auf der Bundesstraße 5 in Höhe Kletzke mit einer Motorradfahrerin zusammengestoßen. Die Frau kam stürzte und wurde verletzte. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle und brachte den Notarzt. Der Rettungswagen brachte die verletzte Motorradfahrerin schließlich in ein Krankenhaus.

Bundesstraße 5 gesperrt

Vermutlich handelte es sich bei dem Zusammenstoß um ein Vorfahrtsfehler. Zu den genauen Umständen ermittelt nun die Polizei. Um den Unfall aufzunehmen und die Fahrzeuge zu bergen, war die Bundesstraße 5 in Höhe der dortigen Tankstelle zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Es gab lange Staus in beide Richtungen.

Außerdem kamen umliegende Feuerwehren zum Einsatz. Die Feuerwehrleute nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und sicherten die Unfallstelle. Ersten Informationen zufolge blieb der Autofahrer bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Die Höhe des Sachschadens war bis dato noch nicht bekannt.

Von Marcus J. Pfeiffer