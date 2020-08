Bad Wilsnack

Es ist doch schöner, wenn man seinen Wohnbereich selbst gestalten kann, sagte sich Heike Rosenau-Reishaus, die mit ihren beiden Söhnen bis dato zur Miete im früheren Reichspostamt wohnte. „Eigentlich war das Haus zu groß für uns, aber ich hatte das Gefühl, dass es zu uns passt”, erinnert sie sich, denn das Haus steckt voller Geschichte.

Lehmputz, Rundungen, Stuck an der Decke, naturbelassene alte Türen und ein Holzfußboden sind in der Ferienwohnung zu finden. Quelle: Jens Wegner

Im Jahr 2013 kaufte Heike Rosenau-Reishaus das alte Gebäude in der Bahnstraße 23 in Bad Wilsnack. Nach umfassender Sanierung gehörte es zu den ausgezeichneten Projekten des Wettbewerbs „Baukultur 2019 im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe”, in der Kategorie „Behutsamer Umgang mit dem Bestand”.

Alte Bausubstanz sollte unbedingt erhalten bleiben

Die Geschichte ist allgegenwärtig. Beim Aufräumen des Kellers etwa, entdeckte Heike Rosenau-Reishaus alte Rechnungen und andere Schriftstücke. Die obere Wohnung in dem dreigeschossigen Gebäude konnten sie gleich beziehen. Die hatte der Vorbesitzer schon umgebaut. In der unteren Etage war bis 1996 eine Bank untergebracht.

Sind Front und Seiten des Gebäudes verputzt, so ist hinten noch der Backstein sichtbar. Quelle: Jens Wegner

Die Räume blieben zunächst leer. „Zuerst haben wir den Backsteinschuppen auf dem Hof gesichert. Für mich war es wichtig, unbedingt die alte Substanz zu erhalten und mit historischem Material zu sanieren”, sagt sie. So wurde der Fußboden mit Backsteinen direkt ins Kiesbett verlegt, entgegen dem heutigen Trend der Versiegelung mit Beton.

Zunächst keine Idee für die Nutzung der unteren Räume

Das Hauptgebäude wurde um 1880 errichtet. Die Post erwarb das „Lenz’sche Grundstück” im Jahr 1884. Das Reichspostamt in der unteren Etage umfasste einen Schalterraum, ein Abfertigungs- und Entkartungszimmer, einen Packkammerraum sowie einen Raum für den Amtsvorsteher. Am 24. Januar 1898 wurde die Spar- und Darlehenskasse Wilsnack gegründet. In den 1920er Jahren nannte sich die Bank in Landwirtschaftliche Bank um. Der sich wandelnde Geschäftsbetrieb wurde in diesem Gebäude über die historischen Einschnitte hinweg bis zum Jahr 1996 aufrecht erhalten.

Beim Aufräumen des Kellers etwa, entdeckte die Eigentümerin alte Rechnungen und andere Schriftstücke. Quelle: Jens Wegner

„Für die Nutzung der untere Etage hatte wir zunächst keine Idee”, sagt die Bauherrin. Vielleicht könnte man sie für ein Gewerbe nutzen, so ihr Gedanke. 2016 reifte in ihr die Idee, eine Ferienwohnung daraus zu machen. Die Lage zwischen Thermalbad, Bahnhof und Wunderblutkirche schien ihr ideal zu sein.

Bisherige Eigentümer hatten vieles überbaut

„Es war auch der Versuch, dem Haus eine Seele zurückzugeben”, sagt Heike Rosenau-Reishaus. Zuvor war es im Laufe der Jahre rein zweckmäßig umgebaut worden. Dabei legten die einzelnen Bauherren wenig Wert auf die individuell historische Bausubstanz. Die untere Etage war eine sterile Bürolandschaft mit viel Glas und Styropor.

Alles was beim ersten Blick in die Ferienwohnung als alt und gewachsen ins Auge fällt, ist neu hinzugekommen. „Wir haben den Betonfußboden entfernt. Die Fußbodenheizung musste raus, weil sie ineffizient war”, berichtet die Eigentümerin. Der Flur war eher eckig und kantig gestaltet. Dort wurden Deckenrundungen aus Stuck eingebaut, um einen neuen Eindruck zu vermitteln. Die bunten Relieffußbodenfliesen aus Zement stammen aus einem alten Jugendstilhaus in Wittenberge und sollten überbaut werden. Die habe sie gerettet, sagt Heike Rosenau-Reishaus.

Lehmputz und Wandheizung

Sie erfuhr, dass die Alte Molkerei in Bad Wilsnack abgerissen werden sollte. Aus mehreren Räumen der Villa rettete sie Parkett, Dielen und Doppelflügeltüren mitsamt Rahmen, die bei ihrer Sanierung verwendet wurden. „Es war mir wichtig, das zu nutzen, was vorhanden war und mit natürlichen Baustoffen zu arbeiten.”

Vor dem Haus steht eine Bank aus rund 500 Jahre alten Dachlatten der Wunderblutkirche. Quelle: Jens Wegner

Einige Decken und Wände in der Ferienwohnung erhielten einen Lehmputz und eine Wandheizung. Eine alte Tür, mit Blumenschnitzereien, die lange unter freiem Himmel lag, wurde von einem Tischler aus Grube aufgearbeitet. Der baute ihr eine neue Zarge mit einem passenden Oberlicht. Die Holzdielen auf dem Fußboden stammen aus der Molkerei-Villa. Die Türen im Innenraum blieben nach dem Entfernen der alten Farbschichten bewusst naturbelassen. Die Decke strich sie mit ökologischer Kaseinfarbe, die durch Zugabe von Quark selbst hergestellt wurde. „Alles giftfrei”, betont die Hausherrin.

Holzdielen aus alter Molkereivilla

Möglich war dies alles durch das gute Zusammenspiel kleiner regionaler Handwerkerfirmen, die mit ihrem Fachwissen gewerkübergreifend mitgedacht haben, um immer wieder die beste Lösung zu finden. Das heutige Schlafzimmer war früher der Tresorraum. Die Eichenparkettplatten darin stammen auch aus der Molkerei-Villa. Viel Wert legte heike Rosenau-Reishaus auf Details. Der alte Gussheizkörper wurde gestrichen und die Oberfläche leicht angeschmirgelt, damit die Ornamente darauf besser zur Geltung kommen. Schalter und Steckdosen aus Bakelit sind Nachbauten aus vergangener Zeit.

Ein neuer Schrank mit 500 Jahre alter Eichenholzfront. Quelle: Jens Wegner

Mittig im Zimmer steht ein alter Jugendstilkachelofen. Das Muster vom Küchen-Fußboden übertrug sie mit Wachsmalstiften als Bordüre an die Wand. Die Front eines Schranks in der Küche ist aus rund 500 Jahre altem Eichenholz, dass von der Wunderblutkirche stammt, gefertigt; ebenso die Bank vor dem Haus.

„Der Ofen lag auf einem Dachboden in Groß Leppin. Man findet überall noch Schätze von großer Schönheit. Ich verneige mich vor der Leistung und dem Wissen alter Baumeister von denen wir heute noch sehr viel lernen können”, sagt Heike Rosenau-Reishaus und betonte ihre Wertschätzung gegenüber alter Handwerkskunst.

Von Jens Wegner