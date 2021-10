Bad Wilsnack

Noch ist das alte unscheinbare rote Backsteingebäude neben der Wunderblutblutkirche in Bad Wilsnack eine Großbaustelle. Doch das soll sich schon in wenigen Tagen ändern. Hier entsteht das neue Pilgercafé der Stadt. „Wir hoffen sehr, dass wir noch in diesem Monat eröffnen können“, sagt Marie-Therese Gerike. Die junge Konditorin aus dem Gemeindeteil Groß Lüben ist erst kürzlich in ihre Heimat zurückgekehrt und erfüllt sich nun hier den Traum vom eigenen kleinen Café.

Kaffee und Kuchen aus eigener Produktion

Die 23-Jährige gab der MAZ einen ersten Einblick ins künftige Pilgercafé, in dem es demnächst Kaffee sowie Kuchen und Torten aus eigener Produktion geben wird. Auch ein tägliches Angebot an warmen Speisen ist geplant. Aus der Zeitung hatte Marie-Therese Gerike davon erfahren, dass die Kirche nach einem Betreiber für ein Pilgercafé sucht. Nach kurzen Überlegungen hatte sie sich beworben und schließlich den Zuschlag erhalten.

Zur Galerie Konditorin Marie-Therese Gerike ist in die Heimat zurückgekehrt und erfüllt sich dort den Traum vom eigenen Café. Noch ist das Ambiente direkt neben der Wunderblutkirche in Bad Wilsnack eine Großbaustelle, doch noch in diesem Monat soll dort das Pilgercafé eröffnen.

Das ist nun schon eine ganze Weile her. Der Umbau und die Verwaltungsschritte haben länger gedauert als geplant. Nun befindet sich Marie-Therese Gerike aber auf den Zielgeraden. Und das wird auch Zeit: Bad Wilsnack hat bisher kein regelmäßig geöffnetes Café. Das ist für eine Kurstadt ein Unding, dachte sich die Kirche, und hat nach einer Lösung gesucht – und gefunden. Sie hat das alte Backsteinhaus direkt neben der Wunderblutkirche an Marie-Therese Gerike verpachtet.

Bisher kein Café im Umfeld der Kirche

Täglich kommen viele Besucher und Touristen in die Stadt und schauen sich unter anderem die sagenumwobene Pilgerkirche Sankt Nikolai auf dem Marktplatz an. Bisher hatten sie nach einem Rundgang keine Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe auf ein Stück Kuchen oder Kaffee einzukehren. Hinzu kommen die Gäste von Veranstaltungen oder Chormitglieder des direkt benachbarten Gotteshaus, die nun bald ein Pilgercafé in direkter Nachbarschaft bekommen. Auf zwei Etagen soll hier ein Schlaraffenland für Süßmäuler entstehen.

Die Produktionsräume sind schon fertig: Hier entstehen künftig die vielen leckeren Kuchen und Torten. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Der obere Bereich ist schon fertig – die Produktionsräume der Konditorin sowie ihrer Helferin. Unten legen die Handwerker gerade letzte Hand an. Bis zum Reformationstag am 31. Oktober, soll alles fertig sein. Kabel hängen noch von der Decke und schauen aus den Wänden. Doch das sei schnell erledigt. „Wir haben keine große Eröffnung geplant, wollen einfach starten, sobald das möglich ist“, verrät Marie-Therese Gerike. Derzeit ist der Maler im Haus, es folgen noch Fußbodenleger und Elektriker.

Marie-Therese Gerike ist gelernte Konditorin

Die zurückliegenden Tage, Wochen und Monate waren für Marie-Therese Gerike ein Auf und Ab der Gefühle. Nicht alles verlief nach Plan. So brauchte es bisher drei Anläufe, bis die Kuchenvitrine – hoffentlich noch in dieser Woche – nun endlich geliefert werden kann. Auch ein Parkplatzproblem für das Café – 15 Stellplätze müssen es sein – muss noch gelöst werden. Besonders stolz ist die neue Betreiberin auf ihre Kaffeemaschine, einen Vollautomaten, der nahezu keine Wünsche offenlässt – von Chai Latte bis hin zur heißen Schokolade.

Konditorin Marie-Therese Gerike vor dem neuen Pilgercafé in Bad Wilsnack. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Für Marie-Therese Gerike stand schon immer fest, dass sie eines Tages in ihre Heimat zurückkehren will. „Doch dass das so früh der Fall sein wird, war nicht geplant.“ Im Alter von 16 Jahren zog sie zu Hause aus, absolvierte eine Lehre zunächst zur Hauswirtschafterin in München. Erst während dieser Zeit entwickelte sie ihre Leidenschaft fürs Backen und begann nach abgeschlossener Hauswirtschafts-Lehre noch eine Ausbildung zur Konditorin, arbeitete anschließend in Konditoreien in Heilbronn und Leipzig.

Außenbereich mit Blick auf Wunderblutkirche

Die Möglichkeit, sich in Bad Wilsnack mit einem eigenen Café selbstständig zu machen, kam mitten in der Zeit ihrer Meisterschule. Doch das war für Marie-Therese Gerike kein Grund, diese in ihren Augen einmalige Chance verstreichen zu lassen. Seit März ist sie zurück in Bad Wilsnack und setzt alles daran, ein Café in die Stadt zu bringen. Die ist der Kirchengemeinde und den Ämtern dankbar, dass diese sie so tatkräftig unterstützten.“

Das Pilgercafé im alten Backsteingebäude und im Hintergrund die Wunderblutkirche in Bad Wilsnack. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Zum Pilgercafé gehören auch ein kleiner Veranstaltungsraum für bis zu 16 Personen und ein Außenbereich, in dem die Gäste vor allem im Sommer Platz nehmen können. Erste Tortenbestellungen sind bei Marie-Therese Gerike bereits eingegangen. Unterstützung bekommt sie bei ihrem großen Vorhaben von einer guten Freundin, aber auch ihrer Familie die stets hinter ihr stand, Rat gab und auch künftig im Pilgercafé mithelfen wird.

Das Pilgercafé hat künftig Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sind demnächst auch unter www.das-pilgercafe.de abrufbar. Marie-Therese Gerike ist unter anderem für Bestellungen oder Reservierungen unter 01577/3 50 38 74 zu erreichen.

Von Marcus J. Pfeiffer