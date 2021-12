Bad Wilsnack

Die Botschaft ist eindeutig: Auf jeder Fahne, jedem Plakat und jedem Banner, das die Mitglieder des Vereins „Pro Krankenhaus Havelberg“ zu ihren Demonstrationen mitbringen, ist sie groß und lesbar abgebildet. Sie lautet: „Havelberg braucht ein Krankenhaus!“ Im letzten Jahr wurde das KMG Klinikum in der Domstadt geschlossen, trotz Widerstands.

Havelberger demonstrieren für bessere medizinische Grundversorgung

Mittlerweile demonstrieren die Vereinsmitglieder jeden Donnerstag an verschiedenen Standorten rund um Havelberg – diese Woche in Bad Wilsnack. Gemeinsam gingen an die 20 Demonstranten durch die Stadt. Sie forderten eine Verbesserung der medizinischen Grundversorgung in ihrer Heimatstadt, die aus ihrer Sicht seit der Krankenhausschließung nicht mehr gegeben sei.

Von Julia Redepenning