Bad Wilsnack

„Das Handwerk ist wichtig für die Prignitz und geeignete Jugendliche für freie Ausbildungsstellen zu gewinnen, ist seit vielen Jahren nicht mehr einfach.“ Frank Borchard, Geschäftsführer von Swan Gerüstbau Prignitz mit Sitz in Bad Wilsnack, zeigte sich sehr besorgt. Viel mehr stößt die aktuelle „Hiobsbotschaft“ dem Gerüstbauer sauer auf. Denn künftig müssen Gerüstbau-Lehrlinge aus der Prignitz nicht mehr nach Bernau bei Berlin die Berufsschulbank drücken, sondern ab kommenden Jahr in Magdeburg – wenn es ganz bitter für einige Azubis kommt, sogar in Dortmund. Für den Gerüstbauer sei der Standort Dortmund keine Option.

Prignitzer Gerüstbau-Azubis müssen bald nach Magdeburg zur Berufsschule

Eines stand bereits fest: „Der Standort in Bernau wird Ende Januar geschlossen“, erklärte Sina Scheffler, Landesbevollmächtigte Brandenburg der Bundesinnung Gerüstbau, „wir versuchen derzeit eine geeignete Lösung für alle Azubis zu finden, die es betrifft.“ Laut ihrer Aussage wird es einen „flüssigen Übergang“ an den Standort in Magdeburg geben.

Jedoch äußerte sich Daniel Bilgenroth, Gerüstbaumeister und Koordinator für die Ausbildung Gerüstbau der Handwerkskammer Berlin, ganz anders zum Thema: „Ich möchte das an dieser Stelle nicht bestätigen“, sagte er, „es gibt noch keine klare Aussage bezüglich des Standortes in Dortmund.“

Sein Publikum wirkte sichtlich überrascht von seiner deutlichen Aussage. „Das werden wir schnell klären“, versprach Sina Scheffler. Denn eines war allen Beteiligten der Diskussionsrunde am Dienstag auf dem Gelände der Schwan Gerüstbau Prignitz in Bad Wilsnack klar: Mit diesen Ausgangsbedingungen wird es noch einmal schwieriger, Jugendliche für eine Ausbildung im Bereich Gerüstbau zu gewinnen. „Kein Lehrling will so weit fahren, wenn er zur Berufsschule muss“, betonte Frank Borchard.

Daniel Bilgenroth (r.), Gerüstbaumeister und Koordinator für die Ausbildung Gerüstbau der Handwerkskammer Berlin. Quelle: Julia Redepenning

Prignitzer Azubis hatten es schon immer weit zur Berufsschule

„Wir hatten schon immer das Problem, dass gerade Auszubildende aus der Prignitz weit zur Berufsschule fahren müssen“, sagte Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam, „und es gab schon immer ein Bestreben, diesen Zustand zu ändern.“ Bislang ohne Erfolg. Jedoch gibt es bereits erste Ideen, eine geeignete Lösung anzutreiben. Gemeinsam mit dem Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz (TGZ) plant Frank Borchard in Bad Wilsnack eine „Ausbildungs- und Lehrwerkstatt 2.0“ zu erschaffen.

Grundschule Bad Wilsnack soll ans Handwerk herangeführt werden

„Unsere Idee ist es, dass bereits Kinder im Grundschulalter hier vor Ort an das Thema Handwerk herangeführt werden“, erklärte Frank Borchard. Dabei sei eine Zusammenarbeit mit der örtlichen Grundschule geplant. Zudem könnten sich Frank Borchard, Robert Wüst und Christian Fenske vom Technologie- und Gewerbezentrum durchaus vorstellen, bestimmte Berufsschulfächer an diesem Standort anzubieten – auch für andere handwerkliche Berufe. „Bestimmt Fächer, wie zum Beispiel Englisch, Mathematik und Deutsch, könnten Lehrlinge auch in unserer Region belegen“, so die Idee von Frank Borchard.

Ebenso könnte der Onlineunterricht weiter ausgeweitet werden, um Lehrlingen hin und wieder die langen Fahrten zur Berufsschule zu ersparen. Nicht ganz überzeugt von den Vorstellungen des Prignitzers waren Sina Scheffler sowie Ausbildungsleiter Daniel Bilgenroth. Sie machten klar, dass gerade kleine Handwerksbetriebe oft nicht die Voraussetzungen für so ein Vorhaben besitzen. Ein regionales Ausbildungszentren sei daher keine Option.

Sina Scheffler, die Landesbevollmächtige Brandenburg der Bundesinnung Gerüstbau (2.v.l.) versucht offene Fragen zu klären. Quelle: Julia Redepenning

Frank Borchard möchte aber nicht kampflos aufgeben und hofft, dass die Diskussionsrunde am Dienstag nicht die erste und letzte war. „Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden“, sagte er, „sonst finden wird bald gar keine Lehrlinge mehr.“

Von Julia Redepenning