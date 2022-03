Bad Wilsnack: Keine Kamera auf dem Marktplatz

Bad Wilsnack

Eine Kamera auf dem Marktplatz in Bad Wilsnack wird es vorerst nicht geben. Das ist das Ergebnis der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend. Zu groß waren die Bedenken einiger Stadtverordneten und des Amtsdirektors – und das, obwohl der Initiator Günther Lausmann (CDU) mehrfach betonte, dass es dabei nicht um eine Überwachung der Bürger, sondern um einen Mehrwert für die Stadt geht. Schließlich zog er den Antrag wieder zurück.

Livevideo im Internet aus Bad Wilsnack geplant

Ein Livevideo im Internet sollte die Stadt bewerben, den Tourismus ankurbeln sowie das Rathaus und die Wunderblutkirche in Szene setzen. Das zumindest waren Günther Lausmanns Vorstellungen. „Die Daten werden weder gespeichert, noch anderweitig ausgewertet“, betont der Stadtverordnete. Die Kamera würde auf einem sechs Meter hohen Mast angebracht werden und stetig von rechts nach links und umgekehrt schwenken.

„Dass dabei Personen gefilmt werden bleibt nicht aus“, sagt Günther Lausmann. Sie würden als künstlerisches Beiwerk gelten. Das sei rechtlich abgesichert, bestätigt auch Amtsdirektor Torsten Jacob, der eine Stellungnahme der Datenschutzbeauftragten aus der Stadtverwaltung in Auftrag gab. Jacob äußerte jedoch große Bedenken, das Rathaus als Livevideo ins Internet zu stellen. „Es gibt nur einen Ein- und Ausgang. Jeder könnte also genau verfolgen, wann wer für wie lange im Rathaus ist“, sagt er. Hierbei ginge es oft um diskrete Angelegenheiten. Menschen, die das betrifft, seien zu schützen.

Standortwahl mit Strom und Internet nicht leicht

Andere Städte haben solch eine Kamera schon, darunter sind Kyritz und Schwerin. Auch der Marktplatz in Perleberg wird künftig im Frühprogramm des RBB-Fernsehens gezeigt. „Ich finde die Idee an sich nicht schlecht. Nur passt sie nicht an diese Stelle“, so Gordon Werbe (UWG).

Einen geeigneten Standort zu finden ist nicht leicht, entgegnet Günther Lausmann. „Wir hatten lange gesucht.“ Es braucht Strom und vor allem Internet – und das 24 Stunden am Tag. „Die Kosten dafür sind hoch, es sind aber Fördermittel in Aussicht“, so Lausmann.

Initiator zieht Antrag ohne Abstimmung zurück

„Wenn ich in den Skiurlaub fahre, schaue ich auch vorher auf die Webcam, wie das Wetter vor Ort ist“, sagt Martina Richter (FDP). Die Meinungen der Stadtverordneten gingen auseinander. Zu einem Beschluss kam es nicht. Nach reichlicher Überlegung und dem teils heftigem Gegenwind zog Günther Lausmann den Antrag zurück, noch bevor es zu einer Abstimmung darüber kam.

Von Marcus J. Pfeiffer