Bad Wilsnack

Ein Mann aus Bad Wilsnack erstattete jetzt Anzeige, weil er im vergangenen Jahr offensichtlich Opfer eines Internetbetruges geworden war. In der Hoffnung, sein Geld doch noch zurückzubekommen, nahm er in den vergangenen Tagen ein weiteres Telefongespräch an, in welchem er dem unbekannten Anrufer den Zugriff auf seinen PC erlaubte und ließ ihn die Bankgeschäfte für die vermeintliche Rückzahlung erledigen. Dabei bestätigte er auch eine TAN-Anfrage auf seinem Handy.

Den Unbekannten hatte er als glaubwürdig eingeschätzt, da dieser ihm zuvor per E-Mail die Ablichtung eines Reisepasses übersandt hatte. Da zwei Überweisungen nicht klappten, schlug der Bad Wilsnacker eine Rückzahlung auf sein Kreditkartenkonto vor und gab die zugehörigen Daten weiter. Am Freitag erhielt er dann eine Nachricht seiner Bank über verdächtige Überweisungen. Insgesamt entstand dem Mann ein Schaden von knapp 10.000 Euro.

Von MAZonline