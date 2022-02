Bad Wilsnack: Planer sollen Ideen für neuen Rathausplatz erarbeiten

Bad Wilsnack

Wie soll der Rathausplatz in Bad Wilsnack künftig aussehen? Damit soll sich nun ein Planungsbüro beschäftigen, wie Ordnungsamtsleiter Gerald Neu die Mitglieder des Ausschusses für Ordnung, Bildung und Soziales am Montagabend informierte. Dem gingen weitreichende Diskussionen voraus und die Aufforderung der Stadtverordneten an die Amtsverwaltung, Lösungsvorschläge zu liefern.

Denkmalschutz, Parkplätze und Grünflächen

Nun kommt das Vorhaben voran, über das schon seit mehr als einem Jahr gesprochen wird. Es ist ein Großprojekt, bei dem es vieles zu beachten gibt, wie Ausschussvorsitzender Ralf Brehmer anmerkt. Eine große Rolle spielt der Denkmalschutz, aber auch die gegenwärtige und zukünftige Parkplatzsituation. Auf der einen Seite soll der Verkehr beruhigt, auf der anderen sollen genug Parkplätze geschaffen werden.

Rathausplatz in Bad Wilsnack Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Gleichzeitig mit der Neugestaltung des Rathausplatzes endet noch in diesem Jahr die mehrere Jahre dauernde Außensanierung der benachbarten Wunderblutkirche. Neben Vertretern der Kirchengemeinde wird es ebenso Gespräche mit der Betreiberin des neuen Pilgercafés und weiteren umliegenden Händlern und Dienstleistern geben, um Wünsche und Ideen zu berücksichtigen, versichert Gerald Neu.

Kosten für Planung im Haushalt eingestellt

Das Planungsbüro soll gemeinsam mit den Stadtverordneten und der Öffentlichkeit einen Entwurf anfertigen, der anschließend erneut abgestimmt wird. Das dauert seine Zeit. Gerald Neu hofft, dass noch in diesem Jahr die Planungen zum Abschluss kommen können. Die Umgestaltung könnte dann im kommenden Jahr starten und etwa ein Jahr Zeit in Anspruch nehmen.

Bislang sind nur Planungskosten im Haushalt eingestellt. Eine genaue Kalkulation der Gesamtkosten ist laut Amtsverwaltung erst mit dem fertigen Entwurf möglich. Wo können Grünflächen hin? Soll es einen Brunnen geben? Das sind Themen, die in den kommenden Monaten abgestimmt werden müssen. Außerdem ist noch die Frage nach möglichen Fördermitteln offen.

Kamera soll Marktplatz von Bad Wilsnack ins Internet streamen

Noch vor der Umgestaltung des Rathausplatzes soll eine Kamera den Marktplatz von Bad Wilsnack aus Werbezwecken live ins Internet streamen, wie Gerald Neu informiert. Bedenken gibt es in Sachen Datenschutz. So müssten einige Bedingungen eingehalten werden. So dürfen die Videos nicht gespeichert werden, zudem muss ein gewisser Winkel der Kamera eingehalten werden, so dass keine Besucher des Rathauses mit im Bild sind.

Diskutiert wird das in der nächsten Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch, 2. März, ab 19 Uhr in der Karthanehalle.

Von Marcus J. Pfeiffer