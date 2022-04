Breese: Zweites Bürgerbegehren zu einem Grundstücksverkauf

Breese

Endspurt in einem neuen Bürgerbegehren in der Gemeinde Breese. Noch bis Mittwoch wollen die Initiatoren Kathrin Lockenvitz und Jörg Mattheé Unterschriften sammeln, um einen Beschluss der Gemeindevertretung zum Verkauf eines Grundstückes an der Dorfstraße rückgängig zu machen.

Breese: Bürgerbegehren zum Erhalt des Dorfplatzes

Mit diesem Bürgerbegehren wird ein weiteres Kapitel an die Chronik über die Geschichte des Dorfplatzes in Klein Breese angehängt, die bereits mehrere Seiten zu diesem Thema füllt. Nachfolgende Generationen werden eines Tages lesen können, wann der Stein des Anstoßes ins Rollen gebracht wurde und was am Ende aus dem besagten Grundstück wird: Bauland oder ein Treffpunkt für die Einwohner?

Das Kriegerdenkmal steht jetzt auf dem Friedhof in Klein Breese. Quelle: Stephanie Fedders

Geht es nach der Mehrheit der Gemeindevertreter, dann soll auf einem Teil der Fläche des Flurstückes Nummer 387, dass den Bereich vor der alten Schule umfasst, ein Einfamilienhaus errichtet werden können. Mit dieser Intention wurde der Verkaufsbeschluss Nummer 192/21 auf der Sitzung der Gemeindevertreter am 16. Dezember 2021 im nicht-öffentlichen Teil gefasst.

Den Weg dafür frei gemacht hat – im wahrsten Sinne des Wortes – die Firma Gutsche. Bauunternehmer Armin Gutsche, der mit dem Wunsch, seine Firma in Groß Breese anzusiedeln, Anlass für das Bürgerbegehren im vergangenen Jahr gewesen war (die MAZ berichtete), war beauftragt worden, das steinerne Kriegerdenkmal umzusetzen – nämlich vom Dorfplatz zum Friedhof, wo es heute steht.

Breese: Der Dorfplatz soll zu Bauland werden

Dieser Schritt wurde mit mangelnder Standfestigkeit begründet. Allerdings ist schon im Protokoll der Hauptausschusssitzung vom 3. Dezember 2020, wo die Umsetzung beschlossen wurde, festgehalten, dass „auf diesem Platz Eigenheime entstehen könnten“.

Einwohnerprotest bei der Demo auf dem Dorfplatz im Oktober 2021. Quelle: Stephanie Fedders

Zwischen der Entfernung des Gedenksteines und dem Beschluss zum Grundstücksverkauf baute sich in der Bevölkerung und unter Kommunalpolitikern so viel Widerstand gegen diese Entscheidungen auf, dass es am 19. Oktober 2021 zu einer Demonstration auf dem Dorfplatz kam. Dem Aufruf der Wählergemeinschaft Breese – Groß Breese – Kuhblank waren an die 50 Einwohner gefolgt, die sich größtenteils gegen einen Verkauf und für eine öffentliche Nutzung der Fläche positionierten.

Breese: Die Initiatoren des Bürgerbegehrens haben bereits mehr als 300 Unterschriften gesammelt

Mir diesem „besonderen Interesse der Öffentlichkeit“ wird jetzt unter anderem auch das Bürgerbegehren begründet. „Die Menschen sind entsetzt über die Art und Weise, wie hier über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden wird“, sagt Kathrin Lockenvitz und zieht eine erste Bilanz nach dem Start der Aktion am 25. März: „Mehr als 300 Einwohner haben schon unterschrieben.“

Ob die Beteiligung der Bürger auf Grundlage der Brandenburgischen Kommunalverfassung gültig sein wird, hängt von der Anzahl der abgegebenen Unterschriften ab, die sich an der Einwohnerzahl der Gemeinde orientiert.

Auf die Bekanntmachung des Bürgerbegehrens durch die Initiatoren in Form eines „Bürgerbriefes“ folgte wenig später ein „Bürgermeisterbrief“, in dem Werner Steiner unter anderem von einem finanziellen Verlust in Höhe von 38 000 Euro schreibt, der der Gemeinde bei einem erfolgreichen Bürgerbegehren entstehen würde. Zudem warb Steiner dafür, die Entscheidung der Gemeindevertreter zu akzeptieren.

Am Gründonnerstag wollen Kathrin Lockenvitz und Jörg Mattheé die Unterschriftenlisten in der Amtsverwaltung abgeben. Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung Breese ist für den 31. Mai vorgesehen. Dann könnte sich das Bürgerbegehren auf der Tagesordnung wiederfinden.

Von Stephanie Fedders